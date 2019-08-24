Первая смерть от вейпа зафиксирована в США

В США скончался человек, который, предположительно, стал первой жертвой курения вейпа, сообщает департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.

Департамент заявил, что за неделю число попавших в больницы с тяжелыми респираторными заболеваниями людей, которые курили электронные сигареты, «удвоилось», передает ТАСС.

Уточняется, что «в целом» после курения «электронных сигарет или вейпов» респираторные заболевания «подхватили 22 человека» в возрасте 17–38 лет.

Еще у 12 пациентов с кашлем и одышкой диагноз уточняется.

В общей сложности специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний расследуют 193 случая легочных и респираторных заболеваний, которые были зафиксированы в стране с 28 июля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

В начале года глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб заявил, что вейпы могут запретить, если за год увеличится число курящих подростков.

Напомним, на днях сообщалось, что вызванная курением вейпа загадочная болезнь поразила почти 100 человек в США.

Эксперты рассказали об опасности курения вейпов и электронных сигарет.

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