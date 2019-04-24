Выявлена новая опасность вейпов

Ученые из Гарварда обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов в 30% картриджей и 80% жидкостей для электронных сигарет.

«Эндотоксины грам-отрицательных бактерий, а также грибковые глюканы часто вызывают острые или хронические респираторные болезни. Их обнаружение в жидкости для вейпов в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько опасны подобные испарители для здоровья курильщиков», – сказал Дэвид Кристиани из Гарвардского университета (США), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Environmental Health Perspectives.

Ученые изучили свойства и химический состав 38 популярных марок одноразовых картриджей для электронных сигарет и аналогичного числа жидкостей для перезаправляемых вейпов.

В итоге они выяснили, что в каждом третьем типе наполнителей, вне зависимости от их формата и вкуса, есть токсины, которые содержатся в оболочках многих опасных бактерий, таких как кишечная палочка, возбудители гонорреи и чумы. Эти молекулы при проникновении в организм вызывают воспаления в самых разных органах, в том числе и легких.

Исследователи также обнаружили, так называемые глюканы, вырабатываемые болезнетворными грибками. Их попадание в легкие может привести к астме и другим заболеваниям органов дыхания.

Отмечается, что бактериальные токсины чаще присутствуют в картриджах и жидкостях с фруктовым вкусом, а следы грибков – в наполнителях с ароматом табака и ментола.

Ранее ученые доказали, что вдыхаемый при курении вейпов пар наносит вред ДНК.