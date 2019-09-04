Первый американский штат запретил продажу вейпов

В американском штате Мичиган впервые в США запретили продажу вейпов - электронных сигарет с ароматизированными добавками, об этом заявила губернатор Гретхен Уитмер. Причиной запрета стали участившиеся случаи легочных и респираторных заболеваний среди молодежи.

«Ключевой приоритет правительства Мичигана – защита здоровья детей», – цитирует РИА «Новости» интервью Уитмер для The Washington Post.

По ее словам, запрет распространяется на продажу вейпов как в розницу, так и через интернет. Запрет касается электронных сигарет с фруктовыми и сладкими добавками, а также с ментолом. В продаже останутся электронные сигареты с табачными картриджами.

«Компании используют фруктовые ароматы, чтобы у молодежи развивалось пристрастие к курению», – пояснила губернатор.

Пока запрет введен только на полгода, после чего он может быть продлен до одного года. За этот период власти намерены оценить эффективность борьбы с электронными сигаретами.

В США ранее распространилась неизвестная болезнь, связанная с курением вейпов, от заболевания пострадали 215 человек.