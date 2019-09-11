В США из-за эпидемии собрались запретить ароматизированные вейпы

Власти США намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением, заявил глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.

«Все ароматизированные электронные сигареты, кроме табачных ароматизаторов, должны будут изъять с рынка. Их производители должны будут подать в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами до мая 2020 года заявки на утверждение ею их продукции», – передает его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что производители других «ароматизированных продуктов» могут подать аналогичные заявки, однако до их одобрения продукция продаваться не будет.

Азар отметил, что необходимые регламенты будут выработаны и опубликованы через несколько недель, а вступят в силу по истечении 30-дневного срока.

Кроме того, президент США Дональд Трамп также пообещал решить проблему с вейпами, из-за которых в стране умерли пять человек.

«Люди умирают от вейпов, так что мы очень пристально следим за этим… Это большая проблема, мы должны посмотреть, насколько она велика. Это очень ново, но надеюсь, что мы разберемся»,– заявил Трамп.

Он пообещал, что Белый дом предложит через несколько недель «очень жесткие» рекомендации по продаже вейпов.

«Вейпинг превратился в очень большой бизнес. Насколько я понимаю, это гигантский бизнес за очень короткое время. Мы не можем позволить, чтобы людям было плохо, и мы не можем позволить, чтобы наша молодежь страдала от этого», – добавил президент США.

Ранее сообщалось, что центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зарегистрировали на американской территории гибель пяти человек в результате курения электронных сигарет.

В общей сложности число заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа, возросло до 450 случаев.

Ситуацию с заболеваниями в США уже назвали эпидемией.