Раздетый Малахов сделал намек о планах Собчак

Ведущий программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов опубликовал ответ своей коллеге Ксении Собчак, которая ранее намекнула, что будет вести на Первом канале новое шоу.

В Instagram Малахов опубликовал видео, на котором он, лежа в ванне с женой Натальей Шкулевой, разговаривает по телефону. «Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», – говорит телеведущий.

Ранее на сайте Первого канала был опубликован видеоролик, в котором Собчак в похожей обстановке – лежа в ванной – разговаривает по телефону. «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться», – сказала Ксения.

По информации СМИ, Собчак станет ведущей шоу «Пусть говорят». До громкого увольнения и перехода к основному конкуренту Первого канала – ВГТРК – эту программу вел Андрей Малахов.

Между тем Собчак в пятницу вышла замуж.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД