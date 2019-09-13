Собчак назвали новой ведущей шоу «Пусть говорят»

Телеведущая Ксения Собчак станет новой ведущей вечернего шоу Первого канала, сообщают СМИ.

«Предложение было. Похоже, она согласилась», – заявили источники радиостанции «Говорит Москва».

Ранее на сайте Первого канала был опубликован видеоролик, в котором Собчак, лежа в ванной, разговаривает по телефону. «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться», – сказала телеведущая на видео.

Сам проморолик носит название «Ксения Собчак. Скоро на Первом».

Напомним, в пятницу Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.