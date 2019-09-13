В Кремле отреагировали на поддержку Зеленским антироссийских санкций

Кремль негативно относится к призыву украинского лидера Владимира Зеленского к западным странам сохранить санкционную политику против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также Песков отметил, что Москва и Киев пока не обсуждали вопрос возврата задержанных в Керченском проливе кораблей.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия на каких-то условиях выдать Украине корабли, Песков заявил, что не готов сейчас обсуждать эту тему.

«По всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен», – отметил представитель Кремля.

Что касается нового взаимного освобождения граждан между Россией и Украиной, Песков отметил, что это требует начала нового процесса переговоров и кропотливой работы. При этом, по его словам, никто не исключает возможности такого процесса.

«Наверное, мне также следует добавить, что нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева, о том, что готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей», – сообщил Песков.

Он также добавил, что только имплементация минских договоренностей в полном объеме поможет избавиться от внутриукраинской проблемы.

Ранее Зеленский призвал западные страны продолжить политику санкций в отношении Москвы. Также он рассказал о подготовке нового обмена заключенными между Россией и Украиной.

Напомним, в июне Евросоюз продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.В сентябре ЕС продлил до 15 марта 2020 года индивидуальные санкции против России.

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