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7 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

Американцы обвинили Китай в манипулировании валютой Фото: Егор Алеев/ТАСС
США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США уже привели к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России. Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Зачем Зеленский копирует риторику Порошенко

Разница между Порошенко и Зеленским становится все менее заметнойФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Все больше признаков того, что с приходом нового президента Украины реальная политическая повестка Киева останется прежней – той, что продвигал Петр Порошенко. Люди в высших эшелонах украинской власти действительно меняются, но не меняется риторика и политический стиль. Почему Зеленский предает ожидания собственных избирателей? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

Андрей Манчук, политолог
Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...

Зачем США продолжают санкционную войну с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп давно готов заключить с Москвой «пакетную сделку». Однако большая часть конгрессменов не поддерживает его прагматизм и готова продолжать санкционную войну с Россией. До последней капли американской репутации. Подробности...
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Им не нужен диалог, им нужна конфронтация

Алексей Алешковский, сценарист
Мечтается, что у нас когда-нибудь будут системные «патриоты» и системные «либералы», между которыми будут распределяться голоса населения. Но вот с организацией «либералов», которые оказались бы любезны народу, у нас совершеннейшая засада. Подробности...
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              Зачем Зеленский копирует риторику Порошенко

              Разница между Порошенко и Зеленским становится все менее заметной   7 августа 2019, 12:50
              Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Все больше признаков того, что с приходом нового президента Украины реальная политическая повестка Киева останется прежней – той, что продвигал Петр Порошенко. Люди в высших эшелонах украинской власти действительно меняются, но не меняется риторика и политический стиль. Почему Зеленский предает ожидания собственных избирателей?

              На Украине отгремели две избирательные кампании, а осенью отгремит и третья, после чего формально власть можно будет считать полностью обновленной. Между тем Киев до сих пор генерирует такие новостные поводы, словно на дворе – разгар правления Петра Порошенко. Вот лишь несколько примеров.

              1. Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений в РФ главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Также лингвисты проверят выступления основателя этой партии Юрия Бойко и троих его сопартийцев: в выступлениях будут искать признаки сепаратизма и госизмены. 

              2. Депутат-мажоритарщик от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил свой способ решения конфликта в Донбассе и прекращения огня. По мнению парламентария, для этого на линии разграничения следует построить бетонную стену – примерно такую, как та, что разделяет территории Израиля и Палестины. Отметим также, что мания строительства стен вообще и вокруг Донбасса в частности довольно часто поражает украинских политиков.

              3. С начала августа уже двое советников Зеленского (Никита Потураев и Михаил Федоров) высказались против снятия блокировки на территории Украины российских интернет-ресурсов («ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Mail.Ru Group, ряд крупнейших интернет-СМИ). Хотя сам Зеленский во время своей избирательной кампании критиковал если не само это решение Петра Порошенко, то форму его реализации. К тому же в июле ряд провайдеров на свой страх и риск перестали ограничивать доступ к перечисленным ресурсам. Теперь эта интернет-оттепель, надо понимать, закончится.

              4. Зеленский показательно избегает вмешательства в церковный конфликт на Украине. Тем не менее многое говорит о том, что он в нем скорее склоняется к поддержке Епифания, нежели Филарета: в начале августа минкульт Украины повторно подтвердил факт ликвидации т. н. Киевского патриархата. Филарет пробует обратиться к Зеленскому напрямую – в ответ молчание. А ведь именно Зеленский во время избирательной кампании не упускал случая покритиковать Порошенко за поддержку ПЦУ и за всю эту историю с томосом.

              5. Наконец, и вовсе анекдотический случай. В конце июля новоизбранных депутатов партии «Слуга народа» вывезли на своеобразные курсы повышения квалификации. Один из этих депутатов умудрился опубликовать видео своих коллег, прыгающих на одной ноге (разрядка после занятий), с подписью: «Кто не скачет – тот москаль». 

              На первый взгляд, творится нечто странное: команда Зеленского, которая уже дважды разгромно победила Порошенко, сразу же после триумфа бросилась соревноваться, кто же из них станет новым Порошенко. Да еще таким, чтобы даже старый позавидовал. 

              А ведь боролись – по крайней мере, так постоянно утверждалось – не с самим экс-президентом, а с его политикой. С вмешательством власти в церковный раскол, с языковой дискриминацией нацменьшинств, со стремлением продолжать бойню в Донбассе. А оказалось, что всем этим соратники Зеленского не прочь заняться и сами. 

              Доборолись до самого краю

              Во-первых, сразу обозначим: нет, это не обман зрения. В окружении Зеленского действительно пытаются перепорошенить Порошенко. Более того – это происходит в рамках борьбы с ним. Попробуйте вбить в поиск запрос «Зеленский уволил» хотя бы за последние пару недель. Результат покажет, что Зеленский планомерно избавляется от креатур Порошенко во власти, меняя их на лояльных себе людей. 

              Однако зачистить госслужбу от людей Порошенко – это только половина дела. Остаются люди (избиратели), которые его поддерживают. Не потому, что он им так уж нравится. А потому, что он говорит то, что они хотят слышать. Что нужно поддерживать «ПЦУ». Что вокруг мятежного Донбасса нужно построить стену. Что партия Бойко и Медведчука – агенты Кремля и сепаратисты. И тому подобное.

              Если это будет говорить только Порошенко, это застолбит за ним целый ряд значимых для такого избирателя тем. А это то же самое, что своими руками отдать экс-президенту их голоса. 

              Во-вторых, уже известна и неоднократно описана формула: президентские выборы выигрывает тот, кто добивается поддержки Востока Украины. После чего президенты, словно по команде, начинают резко крениться в сторону Запада. Все это мы уже видели на примере Кравчука, Кучмы и даже Януковича. 

              Пример последнего показателен вдвойне. Даже оглушительная победа Зеленского на выборах не спасет его от обвинений в пророссийскости. С не иллюзорной перспективой оказаться в Ростове. Дело в том, что для успешного майдана не нужно ни 24% поддержки избирателей (результат Порошенко во втором туре), ни 8,1% (результат выборов в Верховную раду). Для успешного майдана достаточно собрать тысяч 10, поглазеть на которых придет еще 50. И обвинения в пророссийскости – хорошая почва для того, чтобы эти первые 10 тысяч собрать. 

              Так что, даже если бы в команде Зеленского и не хотели, им все равно придется ходить и ритуально кланяться всем политическим идолам своих соперников – армии, вере, мове. Собственно, это уже происходит.

              Вначале соратники Зеленского решили отменить военный парад на День независимости. Однако после того, как подзуживаемые порошенковцами экс-служащие ВСУ решили устроить самодеятельное шествие, в Офисе президента в ответ попытались эту инициативу как-то возглавить. 

              Будет как в лото: «зевнул», не заметил – бочонок на поле поставит твой соперник. И нужно либо генерировать ответную активность, либо перехватывать инициативу. Второе дешевле, быстрее и проще, а значит, противостояние Зеленского с Порошенко очень быстро сведется именно к такому формату. Вплоть до того, что политики начнут наперегонки бегать к памятникам и наперегонки же пытаться возглавить даже самые пещерные общественные инициативы. Вроде той же стены или очередного ужесточения языковой политики.

              ...В старой восточной сказке герой, победивший дракона, сам становился новым драконом. На Украине похожая история: победитель Порошенко обречен стать новым Порошенко. А то снесут. 


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