Эксперт: Команда Зеленского в отношении Донбасса идет по пути Порошенко

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Большая семёрка» плюс неизвестные

Дометий Завольский, историк-архивист
Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...

В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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Типичный провокатор из «приличных людей»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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              Эксперт: Команда Зеленского в отношении Донбасса идет по пути Порошенко

                 5 августа 2019, 11:48
              Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Если Разумков говорит, что ему чего-то не хватает для решения проблемы Донбасса – это означает, что у него нет политической воли и разрешения от внешних кураторов», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Скачко, комментируя намерение лидера пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова прекратить войну в Донбассе с помощью санкций.

              «Слова Разумкова говорят о двух вещах. У партии «Слуга народа» отсутствует четкая позиция по Донбассу. Зеленский и его окружение не видят решения проблемы обеспечения мира в стране. И второе – правящая партия не имеет разрешения от внешних кураторов на положительное решение проблемы Донбасса», – считает журналист, украинский политэмигрант Владимир Скачко.

              Вывод об отсутствии политической воли напрашивается потому, пояснил Скачко, что в Верховной раде Украины «Слуга народа» имеет 254 голоса (124 по партийным спискам и 130 «мажоритарщиков»), а для принятия любого закона, кроме изменения конституции, нужно всего 226 голосов.

              «Феномен партии «Слуга народа» в том, что она имеет монопартийное правящее большинство, которое способно кардинально менять 95% направлений развития Украины. И если Разумков говорит, что ему чего-то не хватает для решения проблемы Донбасса – это означает, что у него и его команды нет политической воли, нет видения и нет разрешения от тех западных «смотрящих», которые по-прежнему используют Украину как таран, раздражитель и шпильку в мягкое подбрюшье России», – считает собеседник.

              «Потому позиция новой власти пока практически ничем не отличается от позиции Порошенко и его окружения. За исключением некоторых шагов, я имею в виду частичное прекращения огня, разведение войск и совместный ремонта моста в Луганской области. Появился пример того, что можно, оказывается, выполнять Минские соглашения и налаживать сотрудничество во благо людей. Казалось бы, распространяйте этот пример и на соседнюю непризнанную республику – ДНР. Но отчего-то это не делается», – резюмировал Скачко.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для прекращения конфликта на востоке Украины нужны дипломатические усилия, «санкционное давление» и решение проблем внутренней политики страны.

              Напомним, в конце августа газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина неизлечимо больна войной.

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