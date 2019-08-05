Эксперт: Команда Зеленского в отношении Донбасса идет по пути Порошенко

«Если Разумков говорит, что ему чего-то не хватает для решения проблемы Донбасса – это означает, что у него нет политической воли и разрешения от внешних кураторов», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Скачко, комментируя намерение лидера пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова прекратить войну в Донбассе с помощью санкций.

«Слова Разумкова говорят о двух вещах. У партии «Слуга народа» отсутствует четкая позиция по Донбассу. Зеленский и его окружение не видят решения проблемы обеспечения мира в стране. И второе – правящая партия не имеет разрешения от внешних кураторов на положительное решение проблемы Донбасса», – считает журналист, украинский политэмигрант Владимир Скачко.

Вывод об отсутствии политической воли напрашивается потому, пояснил Скачко, что в Верховной раде Украины «Слуга народа» имеет 254 голоса (124 по партийным спискам и 130 «мажоритарщиков»), а для принятия любого закона, кроме изменения конституции, нужно всего 226 голосов.

«Феномен партии «Слуга народа» в том, что она имеет монопартийное правящее большинство, которое способно кардинально менять 95% направлений развития Украины. И если Разумков говорит, что ему чего-то не хватает для решения проблемы Донбасса – это означает, что у него и его команды нет политической воли, нет видения и нет разрешения от тех западных «смотрящих», которые по-прежнему используют Украину как таран, раздражитель и шпильку в мягкое подбрюшье России», – считает собеседник.

«Потому позиция новой власти пока практически ничем не отличается от позиции Порошенко и его окружения. За исключением некоторых шагов, я имею в виду частичное прекращения огня, разведение войск и совместный ремонта моста в Луганской области. Появился пример того, что можно, оказывается, выполнять Минские соглашения и налаживать сотрудничество во благо людей. Казалось бы, распространяйте этот пример и на соседнюю непризнанную республику – ДНР. Но отчего-то это не делается», – резюмировал Скачко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для прекращения конфликта на востоке Украины нужны дипломатические усилия, «санкционное давление» и решение проблем внутренней политики страны.

Напомним, в конце августа газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина неизлечимо больна войной.

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