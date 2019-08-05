Лидер «Слуги народа» собрался прекратить войну в Донбассе с помощью санкций

Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для решения конфликта в Донбассе необходим комплекс мер.

Как пишет газета «Коммерсант», по словам Разумкова, мир в Донбассе – это одна из главных проблем Украины, которая не решается законами.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть», – заявил Разумков.

Он отметил также, что для прекращения конфликта нужны дипломатические усилия, «санкционное давление» и решение проблем внутренней политики Украины.

Напомним, в конце августа газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина неизлечимо больна войной.

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