Украина неизлечимо больна войной

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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...

В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел олимпийский мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Анна Долгарева

              Украина неизлечимо больна войной

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 27 июля 2019, 12:20

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              На Украине «Слуга народа» Владимир Зеленский получил то, что хотел – он полностью контролирует парламент и, следовательно, правительство. Президент Зеленский может сделать вообще все, что угодно. Полностью поменять сложившиеся государственные традиции. Искоренить коррупцию. Пересажать провинившихся чиновников. Изменить законодательство, избавив страну от чудовищных законов, вроде языкового. Ну и, наконец, остановить войну.

              Я не знаю, будет ли Зеленский делать все вышеперечисленное. Хотя шанс, что он займется коррупцией (борьбой с коррупцией, прошу прощения!) и изменениями в законодательстве, убрав совсем уж абсурдные законы, довольно велик. Но он не остановит войну. Потому что на текущий момент Украине нежизнеспособна без войны на Донбассе.

              Вынесем за скобки внешнеполитический фактор. Хотя, в целом, довольно ясно, что Украина обслуживает интересы отнюдь не собственные и даже не европейские, а американские. Судя по тому, что на международных площадках украинские делегации продолжают настойчиво повторять о санкциях против России, о необходимости запрета «Северного потока-2» – курс не меняется, музыку заказывают все те же. Но даже это не главное.

              Главное – это разрушенная экономика Украины и крупный олигархат, чей бизнес сейчас прочно связан с войной. Главное – это невозможность восстановить эту экономику в сколько-нибудь разумные сроки, и потому необходимо объяснять, куда уходят деньги. Деньги уходят на войну с Россией.

              Главное – это тысячи добровольцев с боевым опытом и врожденным украинским умением прикарманить пару гранат. От тех, кто прошел АТО, уже стонет вся Украина, тут и там новостные сайты взрываются сообщениями: «атошник» убил… изнасиловал… поджег… убил и застрелился сам. Оставшись же без войны и найдя себе подходящего вождя, эти люди со сломанной психикой способны превратиться в страшную силу. Вот эти все вещи связывают «Слугу народа» по рукам и по ногам. Но есть и еще кое-что.

              Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС

              Поймет ли его Украина, если он, несмотря ни на что, решит войну остановить, если внезапно окажется наивным и благородным героем того самого сериала «Слуга народа» Голобородько, благодаря которому, в общем-то, и избрался? (Не окажется, конечно, но мы представляем себе гипотетическую ситуацию).

              Поймут ли украинцы, пять лет отдававшие жизни за призрак возвращения Донбасса и Крыма, простую истину: их невозможно вернуть?

              Да, украинцы проголосовали за Зеленского-Голобородько, потому что он милый и симпатичный, потому что он новая фигура на вытоптанной политической поляне, и потому что за время правления Порошенко уровень жизни украинца упал в несколько раз. Но против войны ли голосовали украинцы?

              Вот простой факт: от Одессы в Верховную Раду прошел самовыдвиженец Алексей Гончаренко. Тот самый Гончаренко, что глумился над погибшими в Доме Профсоюзов, тот, что стал символом позора Одессы. Он набрал почти 30 процентов голосов, оставив позади кандидата от партии Зеленского. То есть Одесса не сделала выводов. И это Одесса, русский город, жемчужина у моря.

              Здесь нет и не может быть выводов. Украина тяжело больна, украинцы тяжело больны и безумны. В этой войне уже есть заведомо проигравшие – и это те, кто утратили разум в ее дыму. Те, кто потом, возможно, будут растерянно озираться и думать: «Да что ж это мы натворили…». А вслух говорить, что никогда не поддерживали… что в АТО только санитарили да кашеварили…

              Украина больна, Украине нужна война, Украина нежизнеспособна без войны, а вдохнувшие черную плесень ненависти украинцы не мыслят своей жизни без нее. Споры этой черной плесени выжигают изнутри,  лишают смысла жизни. И нет никакого спасения терапевтическим путем, даже если бы Зеленский был не марионеткой Коломойского, а сильным и мудрым самостоятельным политиком.

              И давайте пока не будем про хирургический путь лечения.

              Для тех, кто видел выжженные Дебальцево и Углегорск после освобождения, слишком тяжело говорить о необходимости хирургического пути.


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