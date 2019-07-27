Украина неизлечимо больна войной

На Украине «Слуга народа» Владимир Зеленский получил то, что хотел – он полностью контролирует парламент и, следовательно, правительство. Президент Зеленский может сделать вообще все, что угодно. Полностью поменять сложившиеся государственные традиции. Искоренить коррупцию. Пересажать провинившихся чиновников. Изменить законодательство, избавив страну от чудовищных законов, вроде языкового. Ну и, наконец, остановить войну.

Я не знаю, будет ли Зеленский делать все вышеперечисленное. Хотя шанс, что он займется коррупцией (борьбой с коррупцией, прошу прощения!) и изменениями в законодательстве, убрав совсем уж абсурдные законы, довольно велик. Но он не остановит войну. Потому что на текущий момент Украине нежизнеспособна без войны на Донбассе.

Вынесем за скобки внешнеполитический фактор. Хотя, в целом, довольно ясно, что Украина обслуживает интересы отнюдь не собственные и даже не европейские, а американские. Судя по тому, что на международных площадках украинские делегации продолжают настойчиво повторять о санкциях против России, о необходимости запрета «Северного потока-2» – курс не меняется, музыку заказывают все те же. Но даже это не главное.

Главное – это разрушенная экономика Украины и крупный олигархат, чей бизнес сейчас прочно связан с войной. Главное – это невозможность восстановить эту экономику в сколько-нибудь разумные сроки, и потому необходимо объяснять, куда уходят деньги. Деньги уходят на войну с Россией.

Главное – это тысячи добровольцев с боевым опытом и врожденным украинским умением прикарманить пару гранат. От тех, кто прошел АТО, уже стонет вся Украина, тут и там новостные сайты взрываются сообщениями: «атошник» убил… изнасиловал… поджег… убил и застрелился сам. Оставшись же без войны и найдя себе подходящего вождя, эти люди со сломанной психикой способны превратиться в страшную силу. Вот эти все вещи связывают «Слугу народа» по рукам и по ногам. Но есть и еще кое-что.

Поймет ли его Украина, если он, несмотря ни на что, решит войну остановить, если внезапно окажется наивным и благородным героем того самого сериала «Слуга народа» Голобородько, благодаря которому, в общем-то, и избрался? (Не окажется, конечно, но мы представляем себе гипотетическую ситуацию).

Поймут ли украинцы, пять лет отдававшие жизни за призрак возвращения Донбасса и Крыма, простую истину: их невозможно вернуть?

Да, украинцы проголосовали за Зеленского-Голобородько, потому что он милый и симпатичный, потому что он новая фигура на вытоптанной политической поляне, и потому что за время правления Порошенко уровень жизни украинца упал в несколько раз. Но против войны ли голосовали украинцы?

Вот простой факт: от Одессы в Верховную Раду прошел самовыдвиженец Алексей Гончаренко. Тот самый Гончаренко, что глумился над погибшими в Доме Профсоюзов, тот, что стал символом позора Одессы. Он набрал почти 30 процентов голосов, оставив позади кандидата от партии Зеленского. То есть Одесса не сделала выводов. И это Одесса, русский город, жемчужина у моря.

Здесь нет и не может быть выводов. Украина тяжело больна, украинцы тяжело больны и безумны. В этой войне уже есть заведомо проигравшие – и это те, кто утратили разум в ее дыму. Те, кто потом, возможно, будут растерянно озираться и думать: «Да что ж это мы натворили…». А вслух говорить, что никогда не поддерживали… что в АТО только санитарили да кашеварили…

Украина больна, Украине нужна война, Украина нежизнеспособна без войны, а вдохнувшие черную плесень ненависти украинцы не мыслят своей жизни без нее. Споры этой черной плесени выжигают изнутри, лишают смысла жизни. И нет никакого спасения терапевтическим путем, даже если бы Зеленский был не марионеткой Коломойского, а сильным и мудрым самостоятельным политиком.

И давайте пока не будем про хирургический путь лечения.

Для тех, кто видел выжженные Дебальцево и Углегорск после освобождения, слишком тяжело говорить о необходимости хирургического пути.