Зеленский зачищает украинскую армию от людей Порошенко

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Российской экономике угрожают внешние факторы

России сулят рецессию уже в этом годуФото: Коньков Сергей/ТАСС
Российской экономике сулят техническую рецессию уже в этом году – это означает падение ВВП страны два месяца подряд. Таков прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина. Действительно, в первом полугодии темпы роста экономики уже замедлились. Но при этом экономисты увидели в прогнозе столыпинского института ряд спорных моментов. Подробности...
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Основу Вооруженных сил решили укрепить деньгами

Младший командный состав считается становым хребтом любой мощной армииФото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»
Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится. Подробности...
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Тропические болезни пришли на север России

Глобальное потепление, которое многие считали выдумкой, уже началось – и оно необратимоФото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
«Саранча летает огромными стаями там, где ее раньше не было – в Самарской области. Процесс идет вовсю – это и разные субтропические и тропические лихорадки, и привычная холера все севернее и севернее заползает», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший глава Минприроды, академик Виктор Данилов-Данильян. Так он прокомментировал глобальное потепление, которое уже вызвало перемену климата в центре России. Подробности...
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Макрон усмирил «желтые жилеты» впечатляюще жестокими мерами

Жесткость Макрона по-своему впечатляет: никаких переговоров, никаких оправданий, никаких заискиваний перед лидерами протестаФото: Benoit Tessier/Reuters
Возникшее во Франции народное движение «желтых жилетов», в лучшие свои дни напоминавшее настоящую революцию, сегодня практически уничтожено. Причиной этому – предельно жесткие действия властей и силовиков Франции. Методы Макрона по усмирению протестных акций доказывают, что российские силовики выглядят в подобных случаях гораздо гуманнее. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Быть идеалистом – обязательно для капиталиста

Сергей Мардан, публицист
Когда героями вечерних новостей станет человек, который кормит стариков, или ремонтирует сельскую школу, или отправляет учиться в университет сирот – тогда можно будет считать, что в стране все правильно. Подробности...
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Трампономика переходного периода

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Двойной протекционизм 45-го президента – защита внутреннего рынка от импорта и защита национального производителя от рвения собственных чиновников – дал кумулятивный эффект. Американская экономика продолжает расти, хотя и не должна. Подробности...
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Москва раздает нуждающимся зонты С-400

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...
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      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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              Зеленский зачищает украинскую армию от людей Порошенко

              Генерал Владимир Кравченко имеет крайне антироссийские политические пристрастия   6 августа 2019, 16:00
              Фото: facebook.com/kommander.nord
              Текст: Евгений Крутиков

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              Назначенному еще Порошенко генералу Сырскому всего три месяца довелось возглавлять украинскую группировку в Донбассе – новый президент Украины утвердил на эту должность своего человека. Чем известен генерал Кравченко, какие политические взгляды он исповедует – и зачем Зеленский начал в руководстве ВСУ кадровые перестановки?

              Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего объединенной группировкой в Донбассе. Вместо назначенного три месяца назад еще Порошенко генерала Александра Сырского на эту должность был назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Сырский переведен на должность командующего сухопутными войсками. А ранее занимавший эту должность генерал-полковник Сергей Попко уволен пока в никуда.

              Такого рода назначения принято рассматривать, как знаковые, в общем политическом контексте, тем более они затрагивают крайне проблемную для Украины военную сферу. Но сейчас это как раз тот случай, когда знаком может быть либо иероглиф, либо собственно знак вопроса. У генерал-лейтенанта Владимира Кравченко нет вообще никакого бэкграунда, он даже не принимал никакого участия в военных действиях в Донбассе в период с 2014 года. Бывший президент Порошенко присвоил ему первое генеральское звание как раз в 2014 году в связи с назначением заместителем командующего оперативным командованием «Север», а генерал-лейтенанта Кравченко получил также от Порошенко в прошлом году – в связи с назначением уже на должность командующего группировкой «Север».

              Штаб группы «Север» расположен в Чернигове, и эта группировка расквартирована в северных областях страны: Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и в Киеве. Оперативное командование «Север» в боевых действиях в Донбассе не участвует напрямую, а как бы прикрывает Украину от «вторжения с севера». Кравченко с событиями в Донбассе не связан, нет даже данных о том, что он когда-либо с 2014 года покидал Чернигов.

              Это паркетный и «идейный» генерал периода правления Порошенко. Его любимым детищем на посту командующего группой «Север» было проведение реконструкций так называемой Конотопской битвы – знакового для современного украинского самосознания события, проталкиваемого еще со времен Ющенко, который таким образом создавал фальшивую героическую историю Украины.

              Именно генерал Кравченко руководил с помпой отмечавшимся «360-летием победы над Московией», причем отчет об этом событии до сих пор висит на сайте командования «Север». «Изюминкой праздника стала батально-историческая реконструкция фрагментов разгрома московского войска. Реконструкция событий 1659 года началась действом под названием «Удар по осадным вкраплениям московских войск» и продолжилась вечером спектаклем «Разгром московского войска», – говорится на сайте ОК «Север».

              Сразу после проведения «конотопской реконструкции» Кравченко стал единственным украинским высокопоставленным военным, подписавшим официальный договор о сотрудничестве с Владимиром Вятровичем, главой так называемого Института национальной памяти. А Вятрович – фигура настолько одиозная, что любой контакт с ним сразу же характеризует политические и идеологические взгляды человека. В России и Польше он объявлен персоной нон грата.

              Более никаких интересных событий в жизни генерал-лейтенанта Кравченко не наблюдалось, что печально для взрослого мужчины в форме. Да и сейчас президент Зеленский ограничился публикацией приказа о назначении на своем сайте, не было ни традиционного в таких случаях выезда в войска и представления нового командующего, ни даже дежурной пресс-конференции.

              Кравченко вообще не любитель поговорить, у него нет аккаунтов в соцсетях. И он практически никогда не давал интервью, что отчасти связано не только с его принципиальной непубличностью, но и просто с тем, что сказать ему было нечего и не о чем. Журналистам он просто был неинтересен.

              О нем известно лишь то, что его жена Любовь трудится в одной из подчиненных мужу воинских частей (134-й отдельный батальон охраны и обслуживания), владеет квартирой (72 кв. метра) в Чернигове и участком земли. При этом у генерала крупные даже по российским меркам кредитные долги сразу нескольким банкам (более 300 тыс. гривен, то есть за полмиллиона рублей). Это несколько странно, поскольку в год он получал 455 тыс. гривен плюс еще его жена более 100 тысяч.

              Здесь можно выстроить несколько версий. Первое, что приходит на ум: Зеленский не хотел бы сейчас иметь на должности командующего в Донбассе «боевика» типа Сырского, разгромленного под Дебальцево и мечтающего отомстить. Но, с другой стороны, любой паркетный генерал мечтает однажды одержать великую победу и получить первую боевую награду, а не значки за выслугу лет.

              Как поведет себя в новой обстановке Кравченко, представить сложно. У него нет даже крошечного боевого опыта (в миротворческих поездках украинских военных он тоже не участвовал), и такой девственный генерал может учинить что угодно. Возможно, по задумке советников Зеленского, генерал Кравченко будет сидеть тише воды, ниже травы и в точности выполнять инструкции из Киева, а не как слишком самостоятельный и даже местами наглый Сырский.

              Вывод Сырского «в тыл» можно напрямую связать с тем, что Зеленский стремится избавиться от любого кадрового наследия Петра Порошенко. В армии это несколько проще, чем в разведке или СБУ, поскольку западные кураторы просто не могут уследить за такими «оптовыми» перестановками генералов.

              Еще одно знаковое событие в этой рокировке: вывод в резерв генерал-полковника Сергея Попко, который все эти годы отвечал в генштабе за всю оперативную работу. Некоторое время он возглавлял и главный оперативный штаб ГШ ВСУ и был и. о. командующего объединенным оперативным командованием. Это в чистом виде «человек войны», к тому же напрямую связанный с Порошенко и той системой, которую бывший президент выстраивал вокруг войны на Донбассе. Выстроить по большому счету ничего не удалось, но как всегда в таких случаях, сформировалась группа генералов, сделавших себе карьеру исключительно на донбасской войне.

              То есть складывается впечатление, что

              президент Зеленский, его администрация и советники пытаются сформировать под себя некую новую касту военных,

              заменив ей генералитет Порошенко, погрязший в донбасской войне. Тот же Сырский по идее должен попадать под уголовное преследование за Иловайск и Дебальцево, а такие расследования Зеленский анонсировал еще в период своей предвыборной кампании.

              Другой разговор, что пока все эти обещания заново расследовать поражения 2014–2015 годов и покарать виновных в них так и остались обещаниями. Предположить же, что назначение паркетного генерала на фронт будет означать начало мирных переговоров – мягко говоря, преждевременно.

              Тут важна и идейная составляющая. «Исторические» взгляды Кравченко таковы, что вести с ним переговоры – себя не уважать. Но позиция командующего объединенными силами в Донбассе вообще не подразумевает переговорного процесса. В нормальном мире этим занимаются дипломаты и разведчики, а никак не фронтовые генералы. Но в той вселенной, где Конотопская битва 1659 года – «величайшая победа свободолюбивого украинского народа над Московией», все возможно.


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