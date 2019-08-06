Зеленский зачищает украинскую армию от людей Порошенко

Назначенному еще Порошенко генералу Сырскому всего три месяца довелось возглавлять украинскую группировку в Донбассе – новый президент Украины утвердил на эту должность своего человека. Чем известен генерал Кравченко, какие политические взгляды он исповедует – и зачем Зеленский начал в руководстве ВСУ кадровые перестановки?

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего объединенной группировкой в Донбассе. Вместо назначенного три месяца назад еще Порошенко генерала Александра Сырского на эту должность был назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Сырский переведен на должность командующего сухопутными войсками. А ранее занимавший эту должность генерал-полковник Сергей Попко уволен пока в никуда.

Такого рода назначения принято рассматривать, как знаковые, в общем политическом контексте, тем более они затрагивают крайне проблемную для Украины военную сферу. Но сейчас это как раз тот случай, когда знаком может быть либо иероглиф, либо собственно знак вопроса. У генерал-лейтенанта Владимира Кравченко нет вообще никакого бэкграунда, он даже не принимал никакого участия в военных действиях в Донбассе в период с 2014 года. Бывший президент Порошенко присвоил ему первое генеральское звание как раз в 2014 году в связи с назначением заместителем командующего оперативным командованием «Север», а генерал-лейтенанта Кравченко получил также от Порошенко в прошлом году – в связи с назначением уже на должность командующего группировкой «Север».

Штаб группы «Север» расположен в Чернигове, и эта группировка расквартирована в северных областях страны: Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и в Киеве. Оперативное командование «Север» в боевых действиях в Донбассе не участвует напрямую, а как бы прикрывает Украину от «вторжения с севера». Кравченко с событиями в Донбассе не связан, нет даже данных о том, что он когда-либо с 2014 года покидал Чернигов.

Это паркетный и «идейный» генерал периода правления Порошенко. Его любимым детищем на посту командующего группой «Север» было проведение реконструкций так называемой Конотопской битвы – знакового для современного украинского самосознания события, проталкиваемого еще со времен Ющенко, который таким образом создавал фальшивую героическую историю Украины.

Именно генерал Кравченко руководил с помпой отмечавшимся «360-летием победы над Московией», причем отчет об этом событии до сих пор висит на сайте командования «Север». «Изюминкой праздника стала батально-историческая реконструкция фрагментов разгрома московского войска. Реконструкция событий 1659 года началась действом под названием «Удар по осадным вкраплениям московских войск» и продолжилась вечером спектаклем «Разгром московского войска», – говорится на сайте ОК «Север».

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Сразу после проведения «конотопской реконструкции» Кравченко стал единственным украинским высокопоставленным военным, подписавшим официальный договор о сотрудничестве с Владимиром Вятровичем, главой так называемого Института национальной памяти. А Вятрович – фигура настолько одиозная, что любой контакт с ним сразу же характеризует политические и идеологические взгляды человека. В России и Польше он объявлен персоной нон грата.

Более никаких интересных событий в жизни генерал-лейтенанта Кравченко не наблюдалось, что печально для взрослого мужчины в форме. Да и сейчас президент Зеленский ограничился публикацией приказа о назначении на своем сайте, не было ни традиционного в таких случаях выезда в войска и представления нового командующего, ни даже дежурной пресс-конференции.

Кравченко вообще не любитель поговорить, у него нет аккаунтов в соцсетях. И он практически никогда не давал интервью, что отчасти связано не только с его принципиальной непубличностью, но и просто с тем, что сказать ему было нечего и не о чем. Журналистам он просто был неинтересен.

О нем известно лишь то, что его жена Любовь трудится в одной из подчиненных мужу воинских частей (134-й отдельный батальон охраны и обслуживания), владеет квартирой (72 кв. метра) в Чернигове и участком земли. При этом у генерала крупные даже по российским меркам кредитные долги сразу нескольким банкам (более 300 тыс. гривен, то есть за полмиллиона рублей). Это несколько странно, поскольку в год он получал 455 тыс. гривен плюс еще его жена более 100 тысяч.

Здесь можно выстроить несколько версий. Первое, что приходит на ум: Зеленский не хотел бы сейчас иметь на должности командующего в Донбассе «боевика» типа Сырского, разгромленного под Дебальцево и мечтающего отомстить. Но, с другой стороны, любой паркетный генерал мечтает однажды одержать великую победу и получить первую боевую награду, а не значки за выслугу лет.

Как поведет себя в новой обстановке Кравченко, представить сложно. У него нет даже крошечного боевого опыта (в миротворческих поездках украинских военных он тоже не участвовал), и такой девственный генерал может учинить что угодно. Возможно, по задумке советников Зеленского, генерал Кравченко будет сидеть тише воды, ниже травы и в точности выполнять инструкции из Киева, а не как слишком самостоятельный и даже местами наглый Сырский.

Вывод Сырского «в тыл» можно напрямую связать с тем, что Зеленский стремится избавиться от любого кадрового наследия Петра Порошенко. В армии это несколько проще, чем в разведке или СБУ, поскольку западные кураторы просто не могут уследить за такими «оптовыми» перестановками генералов.

Еще одно знаковое событие в этой рокировке: вывод в резерв генерал-полковника Сергея Попко, который все эти годы отвечал в генштабе за всю оперативную работу. Некоторое время он возглавлял и главный оперативный штаб ГШ ВСУ и был и. о. командующего объединенным оперативным командованием. Это в чистом виде «человек войны», к тому же напрямую связанный с Порошенко и той системой, которую бывший президент выстраивал вокруг войны на Донбассе. Выстроить по большому счету ничего не удалось, но как всегда в таких случаях, сформировалась группа генералов, сделавших себе карьеру исключительно на донбасской войне.

То есть складывается впечатление, что

президент Зеленский, его администрация и советники пытаются сформировать под себя некую новую касту военных,

заменив ей генералитет Порошенко, погрязший в донбасской войне. Тот же Сырский по идее должен попадать под уголовное преследование за Иловайск и Дебальцево, а такие расследования Зеленский анонсировал еще в период своей предвыборной кампании.

Другой разговор, что пока все эти обещания заново расследовать поражения 2014–2015 годов и покарать виновных в них так и остались обещаниями. Предположить же, что назначение паркетного генерала на фронт будет означать начало мирных переговоров – мягко говоря, преждевременно.

Тут важна и идейная составляющая. «Исторические» взгляды Кравченко таковы, что вести с ним переговоры – себя не уважать. Но позиция командующего объединенными силами в Донбассе вообще не подразумевает переговорного процесса. В нормальном мире этим занимаются дипломаты и разведчики, а никак не фронтовые генералы. Но в той вселенной, где Конотопская битва 1659 года – «величайшая победа свободолюбивого украинского народа над Московией», все возможно.