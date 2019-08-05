Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сменил назначенного в мае этого года командующим силовой операцией в Донбассе («операцией объединенных сил») Александра Сырского на Владимира Кравченко. Сырский переведен на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

«Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенными силами (ОС)», – передает ТАСС текст указа Зеленского.

Сырский, который на исходе президентского срока Петра Порошенко был назначен командующим операцией в Донбассе, получил должность командующего Сухопутными войсками. Ранее пост занимал Сергей Попко.

Напомним, 6 мая Порошенко назначил Сырского новым главнокомандующим ООС. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала назначение Сырского, который известен поражением в Дебальцево.

Украинские СМИ писали, что смена командующего операцией в Донбассе связана с провалом Порошенко на выборах в армии.