Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Путин разрешил Rai Capital сделки с долями в Иви.ру
Путин разрешил совершение сделок Rai Capital Partners Limited с Иви.ру
Президент страны утвердил возможность для Rai Capital Partners Limited совершать сделки, связанные с долями в онлайн-кинотеатре Иви.ру.
Президент России Владимир Путин дал разрешение Rai Capital Partners Limited на совершение сделок с долями в ООО «Иви.ру», сообщает РИА «Новости».
Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Документ ссылается на указ президента от 5 августа 2022 года №520, регулирующий специальные экономические меры в ответ на действия ряда иностранных государств.
В тексте распоряжения говорится: «Разрешить совершение «Рай Капитал Партнерс Лимитед» (Rai Capital Partners Limited) сделок (операций), влекущих за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру».
Согласно данным в ЕГРЮЛ, единственным владельцем «Иви.ру» выступает кипрская компания Ivi.ru Media Limited. У этой компании в разное время были разные собственники, в том числе российские структуры. В середине июня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк недавно реализовал свою долю в Ivi, составлявшую около 15%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1,2 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей ЛГБТ-отношения. Председатель Общественного совета при Минцифры Алексей Гореславский выступил с инициативой создать в структуре совета новый специализированный орган по вопросам применения искусственного интеллекта в креативной сфере.