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МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье
МАК назвал причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье ошибку при установке датчиков
Причиной крушения SSJ-100 под Москвой 12 июля прошлого года стала некорректная установка датчиков угла атаки после обслуживания на заводе.
Эта информация содержится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.
«Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже», – говорится в документе.
Самолет перешел на снижение и превысил максимальную скорость из-за неверных данных с датчиков. Экипаж не смог определить причину сбоя. МАК рекомендовал ПАО «Яковлев» строго соблюдать требования руководства по технической эксплуатации при замене датчиков. Летчикам разработали рекомендации по действиям в случае отказа датчиков.
Напомним, в июле 2024 года в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100. Сообщалось, что пилоты увели борт от жилых построек.