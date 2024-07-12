Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
МЧС подтвердило крушение Superjet 100 в Подмосковье
Падение самолета Superjet 100 в Московской области в пятницу подтверждается, сообщили в МЧС России.
Самолет упал в лесном массиве, на его борту были три члена экипажа, по предварительным данным, они погибли, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Других жертв авиакатастрофы нет.
Ранее сообщалось, что падение произошло в Коломенском районе области, воздушное судно взорвалось при крушении.