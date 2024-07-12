Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета увели борт от жилых построек

Tекст: Дарья Григоренко

«Экипаж героически увел самолет от жилых построек, дачных домов и СНТ», – сообщил представитель оперативных служб. Он добавил, что благодаря профессиональным действиям пилотов никто на земле не пострадал, передает ТАСС.

Как уточнил глава Коломны Александр Гречищев, самолет упал в лесном массиве вблизи деревни Большое Карасево под Коломной, не представляя угрозы для местного населения.

Ранее Минпромторг сообщил, что самолет, разбившийся в Подмосковье, это старая версия лайнера, который был выпущен в 2014 году и не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95.

Напомним, в пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, по предварительной информации, экипаж погиб. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.