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Минпромторг: В Подмосковье разбилась старая версия Superjet
Самолет, разбившийся в пятницу в Подмосковье, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95, сообщил Минпромторг России.
В объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что Sukhoi Superjet 100NEW-95 с импортозамещенными системами, который в пятницу проходил летные испытания в районе Жуковского, успешно завершил испытательный полет, передает РИА «Новости».
Предварительно установлено, что крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний во время перегонного рейса, добавили в Минпромторге.
Напомним, в пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, по предварительной информации, экипаж погиб. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.