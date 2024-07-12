Минпромторг: В Подмосковье разбилась старая версия Superjet

Tекст: Валерия Городецкая

В объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что Sukhoi Superjet 100NEW-95 с импортозамещенными системами, который в пятницу проходил летные испытания в районе Жуковского, успешно завершил испытательный полет, передает РИА «Новости».

Предварительно установлено, что крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний во время перегонного рейса, добавили в Минпромторге.

Напомним, в пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, по предварительной информации, экипаж погиб. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.