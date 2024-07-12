Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
Названа возможная причина крушения Superjet 100 в Подмосковье
Причиной крушения Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ двигателя
Самолет Superjet 100, разбившийся в пятницу в Подмосковье, мог упасть из-за отказа одного из двигателей, сообщили в оперативных службах.
Причиной происшествия стала «какая-то неисправность», возможно, отказ двигателя, сообщили ТАСС в оперативных службах.
В пятницу в Коломенском районе Московской области потерпел крушение самолет Superjet 100, воздушное судно взорвалось при крушении.