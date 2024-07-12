Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
СК возбудил дело после крушения самолета в Подмосковье
Уголовное дело заведено по факту крушения воздушного судна в Московской области в пятницу, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», указали в ведомстве, передает ТАСС.
Напомним, падение произошло в Коломенском районе области, воздушное судно взорвалось при крушении, погибли три члена экипажа. Других жертв катастрофы нет. Расследованием катастрофы занимаются Росавиация и МАК.