Зеленский рассказал о подготовке нового обмена заключенными между Россией и Украиной

Украина готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена», – приводит его слова ТАСС.

По словам главы украинского государства, соответствующие договоренности будут обсуждаться на переговорах в Минске, а также в «нормандском формате».

«Ждем этой встречи, обращаемся к нашим западным партнерам и до конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда», – добавил он.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на согласование разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе в ближайшие недели.

7 сентября состоялся взаимный обмен граждан России и Украины в формате 35 на 35 человек. После этого Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с президентом России Владимиром Путиным, а также объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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