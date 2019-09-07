Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все договоренности с российским лидером Владимиром Путиным относительно взаимного обмена гражданами выполнены.

По словам Зеленского, он и Путин выполнили все, о чем договорились во время телефонного разговора 7 августа, передает «Интерфакс».

«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», – сказал он.

Зеленский также отметил, что обмен стал первым шагом к возвращению всех пленных. Он также заявил, что Киев будет продолжать переговоры с Москвой, чтобы вернуть всех заключенных.

Второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе, отметил Зеленский.

В субботу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось в формате 35 на 35 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обмен граждан России и Украины очень важным шагом. В Кремле также приветствовали обмен гражданами.