ЕC продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в заявлении совета ЕС.

В заявлении указывается, что «совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», передает ТАСС.

В июне ЕС продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.

В сентябре ЕС согласовал продление санкций против российских компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что продление антироссийских санкций Евросоюза разорительно и деструктивно для самого Брюсселя.