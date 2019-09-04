ЕС согласовал продление санкций против российских компаний

Послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В июне ЕС продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.