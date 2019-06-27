ЕС продлил санкции против России

Европейский союз официально продлил на полгода экономические санкции против России.

Сообщение об этом передает ТАСС.

20 июня сообщалось, что на саммите в Брюсселе члены Евросоюза решили продлить санкции в отношении России. После этого Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.

Москва заявляла, что не ведет никаких переговоров об отмене антироссийских санкций, и выражала надежду на то, что здравый смысл и прагматизм в Евросоюзе рано или поздно восторжествуют.