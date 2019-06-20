ЕС продлил на полгода санкции против России

На саммите в Брюсселе члены Евросоюза решили продлить санкции в отношении России, сообщил Пребен Ааманн, официальный представитель главы Евросовета Дональда Туска.

Ааманн сообщил в Twitter, что действия антироссийских санкций продлили на полгода. Санкции продлеваются «из-за недостаточной реализации Минских соглашений»

Напомним, ЕС также продлил на год санкции против Крыма и Севастополя.

Отметим, что Россию регулярно необоснованно упрекают в невыполнении Минских соглашений, при том, что Москва является не их участником, а гарантом их исполнения.