ЕС продлил санкции против России

Евросоюз официально продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Комитет постоянных представителей ЕС еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на год санкций по Крыму, передает ТАСС со ссылкой на распространенное в Брюсселе заявление Совета ЕС.

Уточняется, что в Совете ЕС обсуждения этой темы не было, так как решение о продлении санкций утвердили автоматически «письменной процедурой», то есть без открытого голосования.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести новые санкции из-за якобы непрекращающегося вмешательства России в ситуацию на востоке Украины.