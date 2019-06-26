Россия продлила продовольственное эмбарго до 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго до 31 декабря 2020 года.

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее на портале был опубликован соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Напомним, отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине.

Евросоюз и США от точечных санкций перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.