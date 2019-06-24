Продлено действие продовольственного эмбарго

Президент Владимир Путин на год – до 31 декабря 2020 года продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против России.

Следует из указа президента на официальном интернет-портале правовой информации.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.