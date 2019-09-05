Захарова высказалась о решении ЕС продлить санкции против России

Продление антироссийских санкций Евросоюза разорительно и деструктивно для самого Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это уже заезженная пластинка. Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», – приводит ее слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода.

Захарова также высказалась за создание действенных механизмов сотрудничества между странами БРИКС в информационной сфере позволит противостоять негативному влиянию западных СМИ. По ее словам, западный мейнстрим «перешел все возможные границы дозволенного». Создается негативный фон вокруг неугодных персон и стран, намеренно проводятся кампании с определенными целями, которые ставятся перед СМИ Запада, перечислила она.

Ярким примером «информационного манипулирования общественным мнением» со стороны Запада, по словам Захаровой, является ситуация в Сирии. На протяжении многих лет она «доходит до таких извращенных форм, что история еще этого не знала», подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что одна только критика, которая «выводит западный мейнстрим на чистую воду» не изменит ситуацию. «Нужно идти другим путем: создавать действенные механизмы сотрудничества, обмена информацией и соответствующие инструменты, которые позволят эффективно противостоять деструктивному влиянию западного мейнстрима», – заключила дипломат.