Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Грузинская оппозиция предложила по 200 тыс. долларов за отказ поддерживать власти
Один из лидеров радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что оппозиция заплатит по 200 тыс. долларов каждому правоохранителю, который сложит оружие и не будет разгонять антиправительственные акции – как сейчас, так и планирующиеся на местные выборы 4 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Каждый из вас получит премию по 200 тысяч долларов. Бросьте оружие и получите эти деньги после смены режима», – сказал он.
Находящийся в заключении бывший президент Михаил Саакашвили поддержал эту инициативу.
«Каждый, кто откажется применять оружие или передаст нам материалы против представителей властей, получит по 200 тысяч долларов», – написал он в социальных сетях.
«В течение месяца после смены правительства мы выплатим эти деньги за счет средств, изъятых у мафии (бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины) Иванишвили», – заявил Саакашвили.
Власти пока этот призыв не комментировали.
В июне в Грузии продолжились аресты лидеров оппозиции.