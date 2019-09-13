Зеленский призвал сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны продолжить политику санкций в отношении Москвы.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает ТАСС.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», – заявил украинский лидер.

При этом в августе Зеленского уже призывали к нейтралитету между Россией и Западом, чтобы улучшить экономическую ситуацию на Украине.

Напомним, в июне Евросоюз продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.

В сентябре ЕС продлил до 15 марта 2020 года индивидуальные санкции против России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Зеленский копирует риторику экс-президента Украины Петра Порошенко.

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