Зеленского на украинском ТВ призвали к нейтралитету между Россией и Западом

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно придерживаться нейтралитета между Россией и Западом, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко на украинском телевидении.

«Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация на Украине только улучшалась», – передает слова Онищенко RT.

Он добавил, что Зеленский должен придерживаться «проукраинской позиции», делая все, чтобы в стране «было хорошо». В этом случае, считает Онищенко, президент сможет вывести страну из сложной экономической ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как украинцы советуют Зеленскому восстанавливать отношения с Россией.

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