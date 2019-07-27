Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

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27 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел олимпийский мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

              Возобновить железнодорожное сообщение с Крымом можно в любой момент   27 июля 2019, 18:15
              Фото: Антон Круглов/РИА “Новости”
              Текст: Андрей Резчиков

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              На Украине поднимается волна общественного мнения в сторону возобновления с Россией авиа- и железнодорожного сообщения. Соответствующие петиции поданы на сайт президента Зеленского. Сейчас сообщение между странами сильно ограничено, что затрагивает интересы миллионов человек. Есть ли шансы, что транспортное сообщение действительно будет восстановлено в полном объеме?

              Жители Украины хотят быстрее, проще и дешевле добираться до России. Об этом свидетельствуют свежие петиции, которые были поданы на сайт президента Украины Владимира Зеленского. Одна просит пустить поезда в Крым, а другая – возобновить авиасообщение с Россией. Как отметил ее автор, «из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».

              Авиасообщение между странами прервалось с конца 2015 года по инициативе Киева. Железнодорожное сообщение не прекращалось, но заметно сократилось. Например, с февраля поезда из Харькова и Одессы до Москвы отправляются раз в два дня, а не ежедневно. А прямые поезда и прицепные вагоны до России из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова были отменены в 2018 году.

              Ранее в украинское правительство вносилось официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В ответ на это в Москве заявили, что Россия технически готова к такому сценарию. Однако на самой Украине признавали, что не могут полностью разорвать такое сообщение из-за транзитных обязательств перед Европейским союзом.

              Сейчас украинцы могут попасть в Крым только на автомобиле, движение грузового транспорта запрещено. В конце 2014 года Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Теперь поезда останавливаются в Херсонской области, не доезжая до границы с полуостровом.

              В Крыму приветствовали просьбы украинцев пусть поезда на полуостров. Как заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, подобные инициативы нужно приветствовать и такое восстановление выгодно прежде всего украинской стороне, поскольку сделает проще путь до местных курортов.

              В том, что отмена железнодорожной блокады Крыма выгодна прежде всего самой Украине, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Политик надеется, что «господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания». «Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти», – сказал Шеремет в интервью РИА «Новости».

              По его словам, процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. «Крым – это гостеприимный край и готов принимать туристов, как с ближнего, так и дальнего зарубежья», – заверил Шеремет.

              В экспертной среде отмечают, что от разрыва контактов страдают миллионы людей. Киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко подчеркивает, что решение прекратить авиасообщение и сократить железнодорожное – было исключительно политическим. В результате практически все мелкие украинские авиакомпании обанкротились, а «остальные несут страшные убытки». Единственный бенефициар – белорусская авиакомпания «Белавия», которая взяла на себя львиную долю рейсов в Россию и «практически расцвела на этих маршрутах».

              «Россия никуда не делась, а Украина сама отскочила куда-то и понесла все потери. Из всех поездов, которые остались, самый прибыльный ходит по маршруту Киев-Москва. Что на земле, что на небе – та же самая картинка», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

              Одним из главных противников железнодорожного сообщения с Россией зарекомендовал себя министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам Скачко, этот чиновник заработал на русофобии политический капитал. «Какой Омелян патриот, можно судить по двум фактам. Все его дети рождены в США и он имеет право уехать в Америку. Его жена – дизайнер одежды – торговала не на Украине, а в России, потому что там рынок шире и денег больше. А муж в это время сидел и пилил бюджетные деньги на посту министра и при этом страшно ненавидел Россию. Обсуждать его деятельность без уголовного кодекса в одной руке и справочника юного психиатра в другой – невозможно вообще», – считает Скачко.

              В свою очередь директор Института трансформации общества Олег Соскин отмечает, что транспортные ограничения касаются миллионов людей и от происходящего «теряют все». «Проживающие в Крыму более 2,3 млн человек – не какие-то пришельцы с Марса, а аборигены, а славяне. Были наработаны серьезные финансовые и социальные контакты. Но произошла такая вот коллизия... Воевать же не можем, будет еще хуже Украине и России», – сказал Соскин газете ВЗГЛЯД.

              Он напомнил, что в истории немало прецедентов, когда стороны находили возможности для коммуникаций в самых непростых ситуациях. Так было в Берлине во времена существования ГДР, когда город разделился на восточную и западную части.

              «Отрезанная от России Калининградская область функционирует. Российские Курилы, которые Япония считает своими, тоже функционируют. Прецеденты есть. Можно вообще не контактировать, но будет плохо миллионам людей... Значит, надо искать модель горизонтальных контактов. Что, трудно пустить поезда из Херсона в Симферополь? Будет пограничный контроль, но зато люди перестанут стоять в очередях, наладятся контакты. Можно открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов», – считает эксперт.

              Скачко не исключает, что в подобных петициях заинтересованы не только простые граждане, но и структуры, желающие создать «необходимое общественное мнение»,

              потому что в случае преодоления порога в 25 тысяч голосов президент обязан реагировать на подобные обращения. «Такие искусственные подпорки в виде петиций создаются тогда, когда самой власти не хватает смелости, когда политическая воля на нуле. Мол, народ просит, а я народный президент и не могу своему родному народу отказать. В любом случае, что бы за этими петициями ни стояло, здесь есть проблески здравого смысла», – считает Скачко.

              Что касается ожиданий от нового правительства, которое будет сформировано после начала работы очередного созыва Верховной рады, где пропрезидентская партия «Слуга народа» получила правящее большинство, то возможных сценариев, по словам Скачко, всего два. Либо дальнейшее разрушение страны с перспективной превращения в колонию, либо начало возрождения экономики, что невозможно без сотрудничества с Россией и «маятник качнется от страшной прозападности в страшную пророссийскость».

              «Если возобладают 50 процентов, которые ориентированы на уничтожение Украины, тогда ей конец, если на здравый смысл – то начнется восстановление. Зеленский, скорее всего, будет ориентироваться на два этих противоположных запроса и попытается их как-то переплести», – подытожил Владимир Скачко.


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