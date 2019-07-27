Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

На Украине поднимается волна общественного мнения в сторону возобновления с Россией авиа- и железнодорожного сообщения. Соответствующие петиции поданы на сайт президента Зеленского. Сейчас сообщение между странами сильно ограничено, что затрагивает интересы миллионов человек. Есть ли шансы, что транспортное сообщение действительно будет восстановлено в полном объеме?

Жители Украины хотят быстрее, проще и дешевле добираться до России. Об этом свидетельствуют свежие петиции, которые были поданы на сайт президента Украины Владимира Зеленского. Одна просит пустить поезда в Крым, а другая – возобновить авиасообщение с Россией. Как отметил ее автор, «из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».

Авиасообщение между странами прервалось с конца 2015 года по инициативе Киева. Железнодорожное сообщение не прекращалось, но заметно сократилось. Например, с февраля поезда из Харькова и Одессы до Москвы отправляются раз в два дня, а не ежедневно. А прямые поезда и прицепные вагоны до России из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова были отменены в 2018 году.

Ранее в украинское правительство вносилось официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В ответ на это в Москве заявили, что Россия технически готова к такому сценарию. Однако на самой Украине признавали, что не могут полностью разорвать такое сообщение из-за транзитных обязательств перед Европейским союзом.

Сейчас украинцы могут попасть в Крым только на автомобиле, движение грузового транспорта запрещено. В конце 2014 года Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Теперь поезда останавливаются в Херсонской области, не доезжая до границы с полуостровом.

В Крыму приветствовали просьбы украинцев пусть поезда на полуостров. Как заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, подобные инициативы нужно приветствовать и такое восстановление выгодно прежде всего украинской стороне, поскольку сделает проще путь до местных курортов.

В том, что отмена железнодорожной блокады Крыма выгодна прежде всего самой Украине, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Политик надеется, что «господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания». «Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти», – сказал Шеремет в интервью РИА «Новости».

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По его словам, процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. «Крым – это гостеприимный край и готов принимать туристов, как с ближнего, так и дальнего зарубежья», – заверил Шеремет.

В экспертной среде отмечают, что от разрыва контактов страдают миллионы людей. Киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко подчеркивает, что решение прекратить авиасообщение и сократить железнодорожное – было исключительно политическим. В результате практически все мелкие украинские авиакомпании обанкротились, а «остальные несут страшные убытки». Единственный бенефициар – белорусская авиакомпания «Белавия», которая взяла на себя львиную долю рейсов в Россию и «практически расцвела на этих маршрутах».

«Россия никуда не делась, а Украина сама отскочила куда-то и понесла все потери. Из всех поездов, которые остались, самый прибыльный ходит по маршруту Киев-Москва. Что на земле, что на небе – та же самая картинка», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Одним из главных противников железнодорожного сообщения с Россией зарекомендовал себя министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам Скачко, этот чиновник заработал на русофобии политический капитал. «Какой Омелян патриот, можно судить по двум фактам. Все его дети рождены в США и он имеет право уехать в Америку. Его жена – дизайнер одежды – торговала не на Украине, а в России, потому что там рынок шире и денег больше. А муж в это время сидел и пилил бюджетные деньги на посту министра и при этом страшно ненавидел Россию. Обсуждать его деятельность без уголовного кодекса в одной руке и справочника юного психиатра в другой – невозможно вообще», – считает Скачко.

В свою очередь директор Института трансформации общества Олег Соскин отмечает, что транспортные ограничения касаются миллионов людей и от происходящего «теряют все». «Проживающие в Крыму более 2,3 млн человек – не какие-то пришельцы с Марса, а аборигены, а славяне. Были наработаны серьезные финансовые и социальные контакты. Но произошла такая вот коллизия... Воевать же не можем, будет еще хуже Украине и России», – сказал Соскин газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что в истории немало прецедентов, когда стороны находили возможности для коммуникаций в самых непростых ситуациях. Так было в Берлине во времена существования ГДР, когда город разделился на восточную и западную части.

«Отрезанная от России Калининградская область функционирует. Российские Курилы, которые Япония считает своими, тоже функционируют. Прецеденты есть. Можно вообще не контактировать, но будет плохо миллионам людей... Значит, надо искать модель горизонтальных контактов. Что, трудно пустить поезда из Херсона в Симферополь? Будет пограничный контроль, но зато люди перестанут стоять в очередях, наладятся контакты. Можно открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов», – считает эксперт.

Скачко не исключает, что в подобных петициях заинтересованы не только простые граждане, но и структуры, желающие создать «необходимое общественное мнение»,

потому что в случае преодоления порога в 25 тысяч голосов президент обязан реагировать на подобные обращения. «Такие искусственные подпорки в виде петиций создаются тогда, когда самой власти не хватает смелости, когда политическая воля на нуле. Мол, народ просит, а я народный президент и не могу своему родному народу отказать. В любом случае, что бы за этими петициями ни стояло, здесь есть проблески здравого смысла», – считает Скачко.

Что касается ожиданий от нового правительства, которое будет сформировано после начала работы очередного созыва Верховной рады, где пропрезидентская партия «Слуга народа» получила правящее большинство, то возможных сценариев, по словам Скачко, всего два. Либо дальнейшее разрушение страны с перспективной превращения в колонию, либо начало возрождения экономики, что невозможно без сотрудничества с Россией и «маятник качнется от страшной прозападности в страшную пророссийскость».

«Если возобладают 50 процентов, которые ориентированы на уничтожение Украины, тогда ей конец, если на здравый смысл – то начнется восстановление. Зеленский, скорее всего, будет ориентироваться на два этих противоположных запроса и попытается их как-то переплести», – подытожил Владимир Скачко.