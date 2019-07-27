Зеленского призвали вернуть авиасообщение с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступила просьба о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, которое было прекращено в октябре 2015 года.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», – говорится в петиции на сайте президента Украины.

Обращение к главе украинского государства зарегистрировали 25 июля, к настоящему моменту она набрала 133 голоса.

Для рассмотрения прошения президентом Украины петицию должны поддержать 25 тыс. человек в течение трех месяцев.

Зеленского также просили пустить поезда в Крым.

Между тем вторая петиция за увольнение главы офиса президента Украины Андрея Богдана набрала 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения Зеленским.