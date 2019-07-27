Петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала необходимое число голосов

Вторая петиция за увольнение главы офиса президента Украины Андрея Богдана набрала 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Петиция размещена на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

«Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы администрации президента Украины на основании Закона Украины «Об очистке власти», – указал в тексте петиции ее автор Андрей Качор.

На данный момент петицию подписали 25 тыс. 176 человек.

Первая подобная петиция была создана уже через два дня после назначения Богдана и набрала необходимое количество подписей за два дня.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда не уволил Богдана.

Напомним, Зеленский 21 мая назначил главой своей администрации Богдана, который до этого являлся его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

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