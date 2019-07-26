Зеленского попросили возобновить движение поездов в Крым

Петиция с просьбой пустить поезда в Крым зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена», – сообщается в прошении на сайте президента.

По словам автора петиции Ростислава Кохно, многие жители Украины не могут пользоваться автобусами и личными автомобилями для въезда на полуостров.

Он предложил восстановить железнодорожное сообщение между Украиной и Крымом до запуска поездов по Крымскому мосту.

«Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны», – подчеркивается в петиции.

Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 25 июля. К настоящему моменту она собрала 31 подпись. При этом для ее рассмотрения, необходимо набрать минимум 25 тыс. подписей за 90 дней.

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