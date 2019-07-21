Москве и Киеву предложили корейскую модель примирения

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21 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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Русофобия поставила Польшу в невыгодное положение

10 лет назад Владимир Путин приезжал на церемонию у монумента на ВестерплаттеФото: Kacper Pempel/Reuters
Польские власти подтвердили, что считают неуместным присутствие Владимира Путина на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут в Гданьске 1 сентября. Польское руководство последовательно в своей русофобии, хотя такая политика уже становится опасной для самой Варшавы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Ненависть превращает нас в озлобленных собак

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сложно противостоять ненависти. Я была на войне и превратилась в чудовище, потому что все мои сигнальные системы кричат, что некоторых нельзя простить, а можно только убить. Надо, однако же, с этим бороться. Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством, как таковым. Подробности...
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Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
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              Народы России и Украины не ссорились, а правительства - договорятся   21 июля 2019, 13:00
              Фото: Анна Марченко/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              Сегодня на Украине проходят выборы в Верховную раду. По их итогам партия Зеленского может получить большинство, что даст президенту возможность убрать из правительства кадры Порошенко и сформировать новый кабинет министров. Перед выборами в Киеве рассказали о планах начать диалог с Москвой. Эксперты считают, что нормализация отношений между двумя странами будет идти непросто.

              Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, которого считают «серым кардиналом» нового президента Владимира Зеленского сделал несколько неожиданных заявлений. В интервью изданию «Левый берег», опубликованном в пятницу, Шефир заявил: Киеву рано или поздно придется договориться с Москвой о мире, потому что нельзя «жить в состоянии войны еще 100 лет».

              «Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией, – открыто заявил Шефир. – Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны. Мы ищем возможность выйти на разговор на равных».

              Шефир подверг ревизии языковую политику Киева. «Мое мнение: мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском, – сказал он. – Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью». При этом помощник президента дал понять: он не подвергает сомнению то, что украинский язык должен оставаться единственным государственным. Впрочем, такая оговорка вряд ли сделает его точку зрения более приемлемой для радикалов-националистов.

              Более того, первый помощник Зеленского сделал крамольные заявления, с точки зрения идеологов прежних властей. Во-первых, он рассказал, что его отец после Великой Отечественной войны охотился на бандеровцев, и рассказывал сыну про них «ужасные вещи». Напомним, что президент Петр Порошенко придал ОУН*-УПА* статус «борцов за независимость Украины», а пока еще действующее правительство Владимира Гройсмана на прошлой неделе утвердило порядок предоставления «ветеранам»-бандеровцам статуса героев.

              Во-вторых, Сергей Шефир согласился с высказыванием своего брата Бориса, который ранее сказал, что не считает российского президента «маньяком», хотя именно такой образ последние пять лет старательно рисовала официальная киевская пропаганда.

              На ваш взгляд

               
              Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



              Обсуждение: 125 комментариев
              Напомним, в начале июня выступление бизнесмена Бориса Шефира, совладельца «Квартала 95», наделало много шума. Шефир призвал власти найти общий язык с Владимиром Путиным. «Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться», – сказал Шефир изданию «Детектор медиа». Именно после этого интервью спикер Верховной рады Андрей Парубий пригрозил Зеленскому и Шефирам, что земля будет гореть у них под ногами. А вице-премьер Павел Розенко напомнил главе государства о судьбе свергнутого предшественника Януковича.

              Причина «наезда» на Зеленского проста. Братья Шефиры с детских лет слывут ближайшими друзьями Зеленского. С нынешним президентом братья создавали все его деловые проекты, вроде «Квартала 95», а в последние полгода были идеологами его избирательной кампании. Поэтому вполне можно допустить: братья говорят вслух то, что на самом деле думает и сам президент.

              Из интервью идеолога «команды Зе» следует: с одной стороны, Москву продолжают по инерции объявлять «агрессором», но при этом ожидают скорейшего наступления мира. Отметим – то, о чем говорят Шефиры, коррелирует с результатами соцопроса, итоги которого в пятницу обнародовал ВЦИОМ. 78% опрошенных россиян выступают за улучшение отношений с Украиной. Однако при этом относительное большинство (42%) считает: отношения Москвы и Киева в будущем нормализуются, но больше не будут братскими и союзническими. Лишь 18% надеются на то, что «опять будем братьями». Но при этом, похоже, опрошенные россияне как бы дают Зеленскому карт-бланш: нового ухудшения отношений ожидают лишь 6% опрошенных.

              «Я надеюсь, что постепенно отношения между правительствами наших стран наладятся, потому что народы между собой как, я считаю, никогда не ссорились. Это проблема больше правительства и политического курса, который диктуют власти предержащие», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Евгений Балицкий («Оппозиционный блок»).

              Депутат приветствовал заявление Сергея Шефира: «Это правильно. Надеюсь, что так и будет. Зеленский – тоже не полный придурок, чтобы не понимать, что без договоренностей с Россией нет будущего. Я очень поддерживаю это и надеюсь, что в ближайшее время отношения стабилизируются. На самом деле я лично тоже очень от этого завишу, впрочем, как и любой гражданин Украины. Россия без нас может обойтись. А вот мы без нее? Это вопрос», – говорит Балицкий.

              Украинские политологи тоже считают, что сценарий нормализации отношений сейчас перестал казаться фантастикой.

              «Если Зеленский перехватит власть и начнет подавлять «упоротую» радикальную часть неонацистов

              – тогда возможны какие-то успешные переговоры между Киевом и Москвой.  Но не думаю, что это случится в ближайшие 4-5 лет», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко.  

              Для начала он призывает начать восстанавливать экономические связи. «Спасение Украины заключается в нормализации взаимовыгодных и равноправных контактов не только с Россией, но и со всем Евразийским пространством. И ведь Москва предлагает новый формат интеграции, при котором другие страны могут сохранить свою политическую, национальную и религиозную единичность, и при этом они объединяются с целью экономической выгоды. Украина же этого пока не приемлет, а потому сама рубит сук на котором уже даже не сидит, а висит», – резюмировал Скачко.

              Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский тоже убежден, что для восстановления «хотя бы прагматичного отношения между странами» надо начинать налаживание деловых, а не политических связей. «Если бы это произошло, это стало бы началом эффективного торгово-экономического сотрудничества, которое увеличивало бы поле взаимных интересов», – убежден эксперт. Он добавил, что примером такого сотрудничества стала модель взаимодействия когда-то воевавших между собой Китая и Тайваня – и торговый оборот между ними теперь «на порядок больше, чем весь ВВП Украины».

              Но Погребинский предупреждает, что процесс примирения будет долгим. Пока что Украина считает Россию страной, «похитившей часть ее территории». «Прежде всего, это связано с Крымом. Даже в среднесрочной перспективе невозможно представить себе, что это может быть разрешено в интересах обеих стран», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД.

              «С украинской стороны возникло реально большое желание прекратить военную фазу конфликта, готовность к переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

              «Если получится полное прекращение огня в Донбассе, тогда возможен дальнейший прогресс. Необходимо, чтобы обе стороны договорились о конкретных условиях перемирия, взяли на себя твердое обязательство прекратить стрельбу. Это решит очень много вопросов, включая и обмен задержанными лицами, и переход к политическим условиям урегулирования», – подчеркнул Толстов.

              По мнению политолога, при таком развитии событий за 10 лет можно решить все вопросы между странами. «Украина за время войны тоже поумнела. Мы сейчас тоже другие. У нас изменилось мировоззрение. Стали более понятными условия развития страны, мира, сосуществования», – признал Толстов.

              В пример эксперт приводит сближение двух корейских государств. Он напомнил: пока Украина и Россия ссорятся, Северная и Южная Кореи уже договорились направить единую команду на Олимпийские игры 2020 года в Токио и еще подать заявку на совместное проведение летней Олимпиады-2032.

              «Но сначала Северная и Южная Кореи приняли декларацию о прекращении войны. Это был настолько будоражащий воображение момент, что после этого они решили продемонстрировать максимальное сближение, включая создание совместной команды на Олимпийских играх. Если будут предприняты такие же будоражащие воображение шаги со стороны Украины и России, тогда, наверное, можно будет заговорить об этом», – мечтает вслух Толстов.

              «По крайней мере, у Украины уже есть опыт совместного проведения чемпионата по футболу с Польшей», – добавил он.

              Кстати, как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Зеленский потребовал разработать стратегический план, чтобы завоевать право на проведение Олимпийских игр. Отметим также, что совместное проведение крупных спортивных мероприятий зачастую способствует налаживанию отношений между народами, которые враждовали в прошлом. Можно вспомнить и совместное проведение ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии, а также совместное проведение ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, а также проведение уже упомянутого ЧЕ-2012 в Польше и Украине.

              Скачко же напоминает, что у Киева пока попросту не хватит денег на масштабные спортивные праздники. «Для Олимпиады нужно располагать не только финансовыми возможностями, но и обеспечить безопасность спортсменов и гостей. Сейчас же Украину превратили в Сомали, чьи бухты переполнены пиратами», – возражает Скачко.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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