Украина должна заслужить российского посла

Смена Порошенко на Зеленского не приведет к тому, что на Украине появится российский посол – его там не ждут и принять не готовы. Об этом накануне заявили в администрации украинского президента. Это тот случай, когда с Киевом можно и согласиться: нашему послу нечего делать на Украине по объективным причинам. Его возвращение украинцы еще должны заслужить.

«Все остается в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в России – прим. ВЗГЛЯД) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине», – заявил замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко.

Небольшое пояснение: поверенный в делах – это третий по рангу дипломат, возглавивший дипломатическую миссию по причине того, что этого не могло сделать лицо с первым (посол) или вторым (посланник) рангом. Обычно замена посла на поверенного во главе представительства происходит при «пересменке» – один посол уже уехал, второй не успел прибыть.

При этом, в отличие от послов и посланников, поверенных аккредитует не глава принимающего государства, а министр иностранных дел. Временного же не аккредитует никто: МИД одной страны просто уведомляет МИД другой, что главой дипмиссии будет временный поверенный с такой-то фамилией. Это минимизирует бюрократическую волокиту и политическую истерику, если они имеют место (а на Украине имеют).

Замена посла на поверенного и даже временного поверенного никак не отражается на интересах их соотечественников, которые необходимо обслуживать по месту работы миссии. Техническими вопросами (например, выдачей документов) вообще занимаются консулы, а не послы и не поверенные. Посол как официальный представитель руководства страны – должность скорее политическая. И правда в том, что России сейчас вообще не нужен посол на Украине. Возвращение нашего посла Украина еще должна заслужить.

Признаем очевидное – то, что руководство страны признать не может, но не потому, что это тайна, а потому, что так не принято: российский посол на Украине и, например, в Белоруссии – совсем не то же самое, что посол в США и, например, в Уганде.

В случае с Америкой и Африкой речь, как правило, идет о профессиональных дипломатах из системы МИД, для которых при проведении переговоров принципиально важно быть не «просто дипломатами», а представителями руководства своего государства – иначе их просто не будут слушать, «не интересно». Такой дипломат – посредник высшей категории и мозговой центр одновременно, выполняющий свои задачи тысячью возможных способов – от интриг до «мягкой силы». Это тот случай, когда отношения двух стран находятся в руках профильных специалистов.

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Совсем иначе дела обстоят с нашими ближайшими соседями – приоритетными направлениями российской внешней политики. В их случае посредник не нужен: все вопросы решаются между главами государств напрямую, а экспертными аналитическими центрами при них выступают правительства и спецслужбы. Посол же становится сугубо церемониальной фигурой, потому-то на Украину как на синекуру долгое время отправляли политических тяжеловесов-отставников без дипломатического образования и опыта – таких как Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов.

При таких раскладах послам остается надувать щеки, поднимать тосты на приемах и кормить конфетами детей, написавших лучшее сочинение о двусторонних отношениях. Конечно, они могут заниматься аналитической и организационной работой так же, как профессиональные дипломаты-послы, но часто это не имеет смысла или даже приносит больше вреда, чем пользы – все равно стратегия действий вырабатывается совсем на другом уровне, в Кремле и СВР.

Более того, исполнение традиционных посольских функций россиянами в таких странах, как Украина, попросту невозможно. Вся дипмиссия находится под постоянным и пристальным вниманием, все перемещения отслеживаются, все контакты фиксируются. Встреча с любым человеком, в той или иной степени интересным для дела, будет означать только то, что этот человек окажется под колпаком СБУ.

О «мягкой силе» и прочем обмене конфет на сочинения и говорить не приходится – тут же набегут излишне пассионарные националисты, которые на Украине не только крайне активны, но и беспримерно глупы. Достаточно вспомнить, как герой Майдана и народный депутат Парасюк уничтожил российский флаг, висящий на консульстве во Львове. По-хорошему подобная выходка чревата объявлением войны, и в случае, если бы это было не консульство, а посольство, отмахнуться от украинской глупости было бы сложнее – честь отечества не велит. Но не воевать же в самом деле с Украиной из-за подобных идиотов. Их же там без счету, и все чрезвычайно неравнодушные.

Вот, собственно, и вся задачка: исполнять свои традиционные функции российский посол на Украине сейчас все равно не может, а аналитический и управленческий центр располагается гораздо выше его головы. Налаживать или ухудшать (хотя куда уж хуже) отношения двух стран два Владимира – Путин и Зеленский – будут между собой и с привлечением компетентных лиц из собственного аппарата, а не через послов и выстроенные ими «на земле» схемы.

С такими вводными возвращение послов когда-нибудь в будущем можно будет трактовать только как символический шаг, подчеркивающий принципиальное улучшение отношений между странами. А повод для этого пока не прослеживается.

Россия никогда не выполнит «главных условий» Украины – не вернет ей Крым и не «сдаст» Донбасс вне того, чтобы Киев выполнил свою часть Минских или любых других соглашений, предусматривающих полную амнистию ополченцев и предоставление региону особых прав (политических и культурных). В этом смысле нам просто нечего предложить украинцам.

У Киева гораздо больше пространства для маневра – от выполнения все тех же Минских соглашений или их аналога до отмены закона о государственном языке, дискриминирующего русскоязычных. Любой их этих шагов чреват гневом со стороны националистов, но это не наши проблемы, а украинцев: в улучшении отношений хоть символическом, хоть фактическом заинтересованы прежде всего они – ввиду колоссальной разницы потенциалов между Украиной и РФ. Это от нас зависит, сколько мяса будет в украинском борще, а не наоборот. И так будет всегда, поскольку ничто не в силах изменить географию.

Конечно, измениться может разница потенциалов, но пока этим даже не пахнет: Украина продолжает нищать, а европейский рынок не готов компенсировать ей потерю российского. Не один дипломатический корпус успеет уйти в отставку в полном составе, прежде чем может случиться нечто подобное.

Таким образом, у Москвы нет резона возвращать посла на Украину без событий, которые можно трактовать как улучшение отношений, а вне донбасского вопроса и отмены дискриминации русскоязычных наши отношения априори не могут улучшиться.

И если кому-то кажется, что это слишком разные проблемы, чтобы увязывать их между собой, то пусть он посмотрит на Венгрию: там прямо заявляют, что без школьного образования на венгерском языке в Закарпатье Будапешт будет блокировать переговоры Киева с НАТО, хотя где НАТО, а где венгерский язык.

Другое дело, что Украине посол тоже без надобности – что российский у себя, что свой в России: фундаментальные вопросы все равно будут решаться напрямую с Кремлем.

Без посла даже как-то спокойнее – еще один такой парасюк, и можно до настоящей войны доскакаться.

Пора привыкать к тому, что взаимное отсутствие послов в нашем с Украиной случае – это очень надолго, и кейс Грузии тому порукой. Это не приведет к разрыву дипломатических отношений (почему это маловероятный вариант развития событий, газета ВЗГЛЯД объясняла здесь) и не отразится на наших соотечественниках (тех же туристах, которых нелегкая занесла на «незалежную»). Это всего лишь фиксирует реальность – особый характер контактов с Киевом, которые просто не могут осуществляться традиционным дипломатическим способом.

Ситуация если и вернется к формальной норме, то только при принципиальных уступках с чьей-либо стороны, но вряд ли с нашей. Все это весьма напоминает сидение на берегу реки в ожидании, что по ней таки проплывет труп врага. А шансов высидеть дольше больше у того же, у кого больше припасов, говорим ли мы о деньгах, газе или любом другом потенциале, который можно измерить в цифрах.

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