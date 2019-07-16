Украина не исключила переформатирования «нормандского формата»

Украина не направляла официальные приглашения США и Британии касательно участия в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«Действительно, вопрос расширения «нормандского формата» обсуждается не первый раз, и не только этим президентом, но и его предшественником», – цитирует Пристайко РИА «Новости».

По его словам, есть ряд наций, которые были заинтересованы в участии в нормандском формате.

Среди них заместитель руководителя Офиса президента назвал Польшу и Канаду.

Киев официально не направлял приглашений Британии и США для участия в переговорах, однако не исключено, что «нормандский формат» будет переформатирован, «если он не будет приносить результатов».

«Нормандский формат» – это не Библия, как и минский формат. Мы не можем вечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мир на нашу землю. Если мы увидим и убедимся, что эти форматы исчерпали себя, мы будем искать новые форматы», – заявил Пристайко.

Кроме того, замглавы Офиса президента отметил, что телефонные переговоры Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным возможны, однако договоренностей о дате разговора пока нет.

«Телефонные разговоры (с Путиным) будут. Вы знаете, основа этого конкретного разговора, фактически 99% времени была посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных. Об этом - освобождении наших людей, мы готовы говорить каждый день, если надо чтобы был прогресс», – сказал Пристайко.

По его словам, дата переговоров во многом связана «с судебными решениями, и внесудебными решениями, переговорами омбудсменов и команды во главе с (представителем Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Валерией) Лутковской».

Напомним, на прошлой неделе Путин и Зеленский провели телефонные переговоры и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».