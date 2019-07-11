Путин и Зеленский провели первые переговоры

Президент России Владимир Путин по телефону переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», – сообщил представитель Кремля, передает ТАСС.

Он добавил, что президенты обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Напомним, Зеленский предложил президенту Путину провести в Минске переговоры в формате Украина – Россия – США – Великобритания – Германия – Франция. Российский лидер сказал, что Москва никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов.