Венгрия озвучила условие снятия вето на переговоры Украины и НАТО

Во вторник во время пресс-конференции в Институте им. Ференца Ракоци II в Берегово министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, при каких условиях Венгрия готова снять вето на переговоры Украины с НАТО.

По его словам, венгерская сторона разработала план, призванный улучшить отношения Венгрии и Украины, сообщает «Укринформ».

«Как только они (украинские власти – прим. ВЗГЛЯД) вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это 50 млн евро. С этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить четыре новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах», – рассказал Сийярто.

По его словам, «новый этап» в отношениях двух стран станет возможным «только после выборов» в Верховную раду.

«Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами», – добавил глава МИД Венгрии.

Он сказал, что после выполнения условий Будапешт снимет вето на переговоры Украины с НАТО.

Ранее на встрече с послом Венгрии на Украине Иштваном Ийдярто украинский замглавы МВД Егор Божок потребовал не переходить «красные линии» во взаимодействии с украинцами венгерского происхождения из Закарпатья.