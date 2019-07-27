Крым заявил о готовности принимать поезда с Украины

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал обращенную к главе украинского государства просьбу жителей Украины пустить поезда в Крым.

Он назвал «позитивной вещью» соответствующую петицию. Фикс заявил, что подобные инициативы нужно приветствовать, передает РИА «Новости».

Первый вице-спикер парламента полагает, что мнение жителей Украины сдвинулось в пользу мирного урегулирования. Он также отметил, что восстановление железнодорожного сообщения выгодно, прежде всего, украинской стороне, поскольку сделает проще путь до курортов Крыма.

Однако Фикс считает, что по Крымскому мосту поезда на полуостров пойдут раньше, чем возобновится железнодорожное сообщение с Украиной.

Напомним, на сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с просьбой пустить поезда в Крым.

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