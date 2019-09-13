Скворцова назвала сроки регистрации «Фризиума» в России

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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За что Путин выпил двадцать лет спустя

Владимир Путнн на встрече с бывшими ополченцами в БотлихеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин выпил рюмку водки за тост, произнесенный им двадцать лет назад в дагестанском Ботлихе. Тогда местные жители вместе с военными противостояли вторжению банд террористов. Президент вернулся в высокогорное село и выполнил обещание, данное в августе 1999 года дагестанским ополченцам. Но этот глубоко символичный жест касается не только той войны, не только Дагестана – но и всей России. Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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Окружение Зеленского засомневалось в НАТО

Зеленский выразил готовность обсудить «формулу Штайнмайера», чего давно добивалась и МоскваФото: Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС
Киев намекнул на свою готовность к уступкам Москве. В окружении Зеленского прозвучали заявления о возможной высылке с Украины американских военных инструкторов и отказе от курса на вступление в НАТО. Радикалы обвинили Зеленского в том, что тот «отдался Кремлю». Впрочем, сам президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время продолжить общение с Путиным. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Россия – это другая Европа

Владимир Можегов, публицист
Нашей стране возможно все. Исторически нам открыты любые векторы и возможности развития. К чему же призвана Россия сегодня? Какую сторону принять ей в спорах между нынешней Европой, Америкой и Китаем? Подробности...
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США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Павел Волков, публицист
Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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              Скворцова назвала сроки регистрации «Фризиума» в России

              13 сентября 2019, 11:14

              Текст: Евгения Шестак

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              Производитель препарата «Фризиум» в течение месяца подаст заявление на регистрацию в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

              По ее словам, процедура пройдет в ускоренном режиме без клинических исследований, передает РИА «Новости».

              «Переговоры министерства здравоохранения с компанией Санофи, они уже сейчас привели к тому, что Санофи готовы в течение месяца подать досье на регистрацию. И с учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», – сказала Скворцова.

              Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от 2 до 3 тыс. детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».

              До этого вокруг «Фризиума» возникло несколько скандалов, когда двух матерей тяжелобольных детей задержали за заказ данного препарата.

              В Кремле призвали найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на иностранные лекарства для тяжелобольных детей.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как психотропным препаратам для детей открыли границу.


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