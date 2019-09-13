Скворцова назвала сроки регистрации «Фризиума» в России

Производитель препарата «Фризиум» в течение месяца подаст заявление на регистрацию в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, процедура пройдет в ускоренном режиме без клинических исследований, передает РИА «Новости».

«Переговоры министерства здравоохранения с компанией Санофи, они уже сейчас привели к тому, что Санофи готовы в течение месяца подать досье на регистрацию. И с учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», – сказала Скворцова.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от 2 до 3 тыс. детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».

До этого вокруг «Фризиума» возникло несколько скандалов, когда двух матерей тяжелобольных детей задержали за заказ данного препарата.

В Кремле призвали найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на иностранные лекарства для тяжелобольных детей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как психотропным препаратам для детей открыли границу.