Коллекция инструментов Страдивари и Амати пропала в Москве

В Москве пропала коллекция из 16 уникальных музыкальных инструментов, в которую входят струнные, сделанные Страдивари, Гварнери, Амати, Вильома.

Расследованием дела занимается московская полиция, передает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, коллекция была создана в 1919 году при слиянии нескольких частных коллекций, в 1978 году передана государству.

В 2010 году инструменты отдали в музей им. Глинки, а на данный момент стало известно, что при передаче как минимум 16 инструментов не было получено. Договор о временном пользовании по ним также не заключался.