Коллекция инструментов Страдивари и Амати пропала в Москве

Взгляд
12 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
Разделы

Речной флот России ждет кардинальное обновление

Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
Перейти а раздел…

Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
Перейти а раздел…

За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...

Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Фокус не удался. Шотландия будет свободной. Брексит уничтожит Британию

    Братушки-предатели. Удар по «русофилам». Куда катится Болгария?

    Шведский путь к спасению. Самоедство в буквальном смысле. От викингов к трупоедам

      Перейти а раздел…

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин приехал в дагестанское село Ботлих
              Стало известно о планах США вмешаться в дела России в 2017 годуМИД признал риск ядерной войныЗеленский уволил главу украинской разведкиЭксперты оценили выбор замены самолету Ан-2
              Блогер раскрыл детали неудачной вылазки на предприятие РоскосмосаТеща и первая жена рассказали о «шпионе» СмоленковеВзрывы на военном складе в Винницкой области Украины вызвали паникуAmnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»
              В аэропортах Грузии существенно снизился пассажиропотокВ Риме нашли виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКАИзбивший пенсионерку уральский священник посоветовал девушке «остудить пукан»Латвия усомнилась в возобновлении поставок шпрот в Россию

              Главная тема


              Речной флот России ждет кардинальное обновление

              «подготовка к войне»


              Эксперт объяснил боязнь Британии оборонительных вооружений России

              «всеобщий шок»


              Экс-постпред США при ООН призналась в действиях против России по личным убеждениям

              крылатая ракета


              Разведка США назвала сроки поставки в войска России «Буревестника»

              Видео

              война газопроводов


              Польша сделала Украине подарок за счет России

              рекорд на YouTube


              За что снова убили Гуфа

              личная власть


              Зеленский превращается в диктатора Украины

              американский курс


              За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Не братья-славяне


              Максим Соколов: Варшавская мелодия для русских отыграла

              С жиру бесятся


              Сергей Мардан: Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

              Союз нерушимый


              Глеб Простаков: Для Лукашенко наступают трудные времена

              на ваш взгляд


              Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?

              Коллекция инструментов Страдивари и Амати пропала в Москве

              12 сентября 2019, 13:51

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              В Москве пропала коллекция из 16 уникальных музыкальных инструментов, в которую входят струнные, сделанные Страдивари, Гварнери, Амати, Вильома.

              Расследованием дела занимается московская полиция, передает РЕН-ТВ.

              По данным телеканала, коллекция была создана в 1919 году при слиянии нескольких частных коллекций, в 1978 году передана государству.

              В 2010 году инструменты отдали в музей им. Глинки, а на данный момент стало известно, что при передаче как минимум 16 инструментов не было получено. Договор о временном пользовании по ним также не заключался.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............