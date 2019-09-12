Опубликован рейтинг богатейших россиян

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян, оценив их по размеру состояния.

Богатейшим россиянином остается Леонид Михельсон, владеющий акциями «Новатэка» и «Сибура». Его состояние увеличилось до 26,2 млрд долларов.

На втором месте оказался его партнер миллиардер Геннадий Тимченко. Сейчас его состояние равняется 22,1 млрд долларов, сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time.

На третьем месте расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с 21,2 млрд долларов, на четвертом – Владимир Лисин с 20,8 млрд долларов, а замыкает пятерку лидеров Алексей Мордашов с 20,4 млрд долларов.

Ранее Forbes составил рейтинг самых богатых семей.