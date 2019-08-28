Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

Деловой журнал Forbes представил новый рейтинг самых богатых российских семей. Первое место пятый год подряд занимает семья Гуцериевых с состоянием в 5,65 млрд долларов.

Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает семья Гуцериевых. Суммарная оценка состояний всех представителей семьи за год снизилась, но незначительно: с 5,97 млрд долларов до 5,65 млрд долларов. При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое – отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам – свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео», пишет Forbes.

Второе место стабильно занимают Ротенберги – их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году. Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла 5,55 млрд долларов. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в 5,18 млрд долларов.

На третьем месте в рейтинге – семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и увеличили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло на 320 млн долларов – до 2,8 млрд долларов.

Четвертое место в рейтинге заняли Гапонцевы с активами в 2 млрд долларов, пятое – Евтушенковы (АФК «Система») с активами в 1,94 млрд долларов, шестое – Рахимкуловы с 1,89 млрд долларов, седьмое – Линники («Мираторг») с 1,6 млрд долларов, восьмое – Саркисовы с 1,6 млрд долларов, девятое – Бажаевы с 1,51 млрд долларов, десятое – Михайловы (Группа «Черкизово») с 1,16 млрд долларов.

Порог отсечения в рейтинге составил 1,16 млрд долларов, его не смогли преодолеть три из 10 богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс») недотянули до 1 млрд долларов.