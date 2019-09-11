Родители массово пожаловались на детскую больницу Краснодара

Жители Краснодара массово жалуются на ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» Министерства здравоохранения края. По их словам, детям приходится лежать в коридоре, а врачи проявляют халатность.

Первой внимание к проблемам в медучреждении попыталась привлечь Маргарита Крикун, потерявшая сына. Родители мальчика уверены в том, что он скончался из-за халатности врачей – по их словам, они не спешили помочь ребенку, положили его в коридоре, хотя женщина видела свободные боксы, передает «Ридус».

По словам Крикун, толком помощи от медиков не было, они сказали матери успокоиться и лечь спать, в то время как ее ребенок умирал. Ребенка попытался спасти заступивший на смену врач-реаниматолог, который и сказал, что малыша нужно срочно увозить в реанимацию.

Ребенок скончался в реанимационном отделении в результате остановки сердца, а его тело отвезла в морг больницы для взрослых, где мать умершего малыша попросили заплатить 3 тыс. рублей за вскрытие.

Причиной смерти мальчика было названо редкое и очень опасное заболевание – синдром Рейе.

В региональном Минздраве провели проверку и нарушений в действиях медиков не нашли.

Однако родители умершего ребенка с этим не согласны. Они создали в соцсети «ВКонтакте» страницу для освещения трагедии и отыскали других жителей Краснодарского края, которые тоже остались недовольны лечением своих детей в этой больнице.

Многодетная мать Анна Рева рассказала, что в 2015 году обращалась в больницу с семимесячным ребенком. Как и Маргарита Крикун, она заявляет, что врачи толком не помогали сыну. Первую ночь они с малышом провели в коридоре, а потом их перевели в другое отделение, где поместили в палату.

«Постоянно держалась высокая температура все время, нам ее сбивали. Но какого-то экстренного лечения не было», – сказала Рева.

По словам женщины, за врачами приходилось буквально бегать по больнице, так как состояние мальчика ухудшалось. Мать уточнила, что находилась с ребенком в учреждении десять дней, из них три малыш провел в реанимации.

«Через три дня мне его вернули. И сказали, что они не могут найти четкой причины, но у него очень много кишечных, вирусных инфекций. То есть, мы сделали все, что могли, вот ваш ребенок. Я была в паническом состоянии, в растерянности. Живот у моего ребенка надулся как мяч, он еле дышал, у него открылась рвота. За врачами приходилась бегать, звать, искать. В пятницу мы посмотрели результаты УЗИ живота, там был один воздух. И при этом врачи развернулись и пошли домой», – возмущается Анна Рева.

После этого женщина побежала к дежурному врачу и стала умолять спасти ребенка.

«И эта врач дала мне возможность на скорой помощи поехать в другую больницу – детскую краевую на Постовой, к хирургу на консультацию, так как их хирург просто ушел домой в пятницу пораньше. Естественно, когда мы попали туда, сразу нас забрали на операционный стол, так как в тонком кишечнике ребенка было пятнадцать отверстий – их проела как моль эта инфекция», –поделилась мать малыша.

Другая мать, Олеся Кононова, рассказала, что в 2017 году привезла в специализированную клиническую детскую инфекционную больницу двухмесячного ребенка с желтухой. В учреждение они с ребенком поступили в 9.00 утра, однако смогли попасть на осмотр только в два часа дня.

При осмотре было принято решение о госпитализации, но оформления снова пришлось ждать. В палате они оказались только в 16.00.

При этом почти никаких процедур на вечер и выходные назначено не было. Так, в субботу пообещали взять анализ мочи, остальное назначили на понедельник.

По словам Кононовой, в выходные никто к ее больному ребенку не подходил, дежурного врача не было.

В понедельник в палату не приходили, женщине пришлось самой ходить по медучреждению и узнавать результаты анализов. Сначала врачи сказали, что ребенка будут класть под лампу, а если не поможет – сделают переливание крови. Однако потом выяснилось, что это меры не нужны, и малышу можно просто давать лекарство.

Женщина сказала, что она это может сделать и дома, поэтому уехала домой с ребенком. Мать лечила сына самостоятельно, и малыш выздоровел.

«В больницу мы обращаемся за помощью, не просто же так. Мы идем к специалистам, которые должны нас лечить, за это они получают зарплату», – сказала она.

Отмечается, что в Сети можно найти множество других негативных отзывы от родителей пациентов.

На странице учреждения в соцсети «Вконтакте» недавно была выложена запись, в которой объяснялось, какие пациенты могут претендовать на одноместные боксы.

«В одноместные боксы у нас поступают на бесплатной основе, в первую очередь дети-инвалиды, дети с атипичными формами заболеваний и дети, переведенные из реанимации в отделение. Возможно, вы могли заменить пустой одноместный бокс – его мы держим свободным для детей, которые находятся в реанимации и в любой момент могут быть переведены в отделение. Если детей из перечисленных выше категорий в отделении нет, а также поток больных невысокий – только тогда мы можем госпитализировать в эти боксы пациентов на платных условиях», – сообщает медучреждение.

В другом посте родителей, которые находятся в больнице со своими детьми, призвали сохранять спокойствие и контролировать эмоции.

«Дети, особенно малыши, очень остро чувствуют настроение мамы и тоже начинают нервничать, если она боится, выражает свой негатив или агрессию. Безусловно, этот фактор влияет на ход лечения и самочувствие ребенка. Помните, что весь персонал больницы стремится вам помочь. Для вас болезнь ребенка – это событие, для нас – ежедневная работа, которая требует холодной головы», – говорится в сообщении.

Ранее в Курске женщина обвинила врачей в смерти ее двухлетнего сына. Она считает, что медики «убили» ребенка, который был госпитализирован с ОРВИ.

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