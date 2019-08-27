Женщина обвинила врачей в «убийстве» двухлетнего сына в Курске

В Курске женщина обвинила врачей в смерти ее двухлетнего сына, по ее мнению медики «убили» ребенка, который был госпитализирован с ОРВИ.

Мальчик был доставлен в больницу с невысокой температурой и тошнотой. Ему был сделан укол антибиотика, несмотря на то, что мать предупреждала об аллергии. Через некоторое время ребенок покрылся сыпью, у него начался жар, однако якобы из-за выходного в больнице ему не оказали помощь. Через некоторое время мальчик был переведен в реанимацию, где умер спустя пять дней, сообщает «НТВ».

«Такого же не может быть, чтобы моментально отказ всех органов, что ему укололи? На нем опыты ставили? Цефриаксон это был или что это было? Просто упустили из внимания все, начиная от педиатров, заканчивая больницей Семашко, где просто убили моего ребенка», – сказала мать мальчика Татьяна.

«Согласно предварительным данным, смерть наступила из-за токсического поражения печени, протекающего по типу острого гепатита. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств смерти ребенка», – рассказал и. о. старшего помощника СУ СКР по Курской области Дмитрий Варшавец.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Следователи выделили несколько версий трагедии: халатность медиков, некачественный антибиотик, врачебная ошибка, самолечение ребенка. Будут проведены все необходимые экспертизы.

Врачи же отмечают, что мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии, вызванном некрозом печени, который развился из-за длительного применения нестероидных противовоспалительных препаратов, одним из которых является нимесулид. Появившаяся после укола антибиотика сыпь не была аллергической реакцией, а указывала на печеночную недостаточность. Позже применение суспензии по рецепту педиатра подтвердили родители ребенка.

На данном этапе ведомственная проверка не выявила вины врачей в смерти ребенка.

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