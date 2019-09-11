Счетная палата нашла нарушения бюджета на полтриллиона рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года составил 426,2 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты.

По сравнению с 2017 годом общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей (на 22,1%), передает РИА «Новости».

Счетная палата разделила нарушения по категориям и посчитала их объем:

– 73,6 млрд рублей – объем нарушений при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями;

– 18,7 млрд – при осуществлении госзакупок;

– 308 млрд – из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни;

– 9,1 млрд рублей – из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата;

– 16,4 млрд рублей – другие нарушения.

При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) составил 400,4 млрд рублей. По состоянию на 1 января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.

По представлениям Счетной палаты к административной ответственности привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два – в Следственный комитет и два – в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.